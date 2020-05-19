Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о двойном гражданстве из-за дискуссий

Верховная Рада Украины без голосования отложила рассмотрение законопроекта о двойном гражданстве. Однако это решение касается только заседания парламента 19 мая, подчеркнул первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук. По его словам, вокруг этой законодательной инициативы ведутся дискуссии, но в сессионный зал она может быть внесена в любой момент.

Данный проект закона № 2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопроса гражданства" был подан в парламент 13 декабря 2019 года как президентский и с подписью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Профильный комитет Верховной Рады — по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений — рекомендовал принять его за основу, но доработать.

В частности президентский проект закона предлагает внести изменения в ряд украинских законов, которые регулируют вопросы, связанные с гражданством Украины. Среди них:

- расширить круг лиц, которые получат гражданство Украины исходя из территориального происхождения;

- определить категории лиц, которые, для получения гражданства Украины вместо предоставления обязательства отказаться от иностранного гражданства будут иметь право подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства. В эти категории будут входить иностранцы, которые проходят или проходили службу по контракту в Вооруженных силах Украины; которые имеют заслуги перед Украиной или награждены государственной наградой; граждане страны-агрессора, которых в ней преследуют за политические убеждения, беженцы, которым предоставлено убежище в Украине;

- расширить основания для получения гражданства Украины детьми, в том числе в результате усыновления, установления опеки и попечительства;

- пересмотреть основания для лишения гражданства Украины. В частности, исключить из таких оснований добровольное получение совершеннолетним гражданином Украины гражданства другой страны. Но к основаниям для лишения гражданства будет относиться получение гражданства Украины обманным путем, например, в случае невыполнения обязательства отказаться от гражданства другой страны или невыполнения обязательств в рамках декларации об отказе или отсутствии иностранного гражданства (например, если не был сдан паспорт другой страны);

- внедрить судебный порядок отмены решения об установлении и оформлении принадлежности к гражданству Украины;

- ограничить право занимать определенные должности в органах государственной власти (иди заниматься определенными видами деятельности) тем, кто имеет и украинское гражданство, и гражданство других стран;

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Напомним, что, согласно Конституции Украины, украинцам запрещено иметь гражданство другой страны, однако эффективного механизма контроля этого нет. Тем не менее, президент Владимир Зеленский с самого начала своей каденции выступает за расширения возможности получать гражданство Украины представителям диаспоры за рубежом и другим категориям лиц. И, как заявил 18 мая на согласительном совете в парламенте первый заместитель председателя и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, законопроект №2590 частично поможет реализовать планы Зеленского.

"Инициатива президента объединить 65 млн украинцев, проживающих по всему миру, находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев и с диаспорскими организациями. Относительно того, каким образом будут определяться страны, по которым будет определяться гражданство, то это четко прописано в данном проекте. Это не открытый перечень, а он будет утверждаться отдельно или Верховной Радой, или Кабмином. То есть это не будет волюнтерский подход по признанию всех граждан, проживающих в других странах", — сказал он.

Впрочем, не все парламентские фракции поддерживают эту законодательную инициативу. В частности, как заявил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин, этот законопроект, по сути не решает вопрос двойного гражданства, а "в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство".

"Кроме того, мы считаем этот законопроект нецелесообразным, неуместным и несвоевременным еще и учитывая два очень важных обстоятельства. Во-первых, у нас идет война, и на временно оккупированной территории, как известно, раздаются паспорта государства-агрессора, а мы фактически создаем дополнительные привилегии представителям государства-агрессора. Второе обстоятельство: у нас вводится рынок земли, где есть существенные ограничения в отношении граждан-нерезидентов. Фактически гражданин-нерезидент может превратиться в гражданина-резидента, если этот законопроект в том виде, в каком он есть, будет принят Верховной Радой", — отметил он.

Против законодательной инициативы в нынешнем ее виде выступили также фракции "Европейской солидарности" и "Батькивщины". Лидер последней, Юлия Тимошенко, на согласительном совете назвала ее "крестом на украинском суверенитете и территориальной целостности" и потребовала снять ее с повестки дня Рады.

Ранее правительство упростило получение вида на жительство для иностранных добровольцев, которые защищали Украину на Востоке.