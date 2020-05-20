Зеленский заявил, что не может найти хороших министров в Кабмин

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине — кадровый голод, и руководству страны не удается найти министра культуры, образования и энергетики. По его словам, профессионалов своего дела, которые при этом еще были бы "чистыми" с политической и других точек зрения, — мало.

Об этом он заявил во время ежегодной итоговой пресс-конференции.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям, говорили: "дайте". Нам очень сложно найти министра образования, нам очень сложно находить министра энергетики. Например, в сфере энергетики какого бы человека мы не взяли — на следующий день СМИ пишут "это точно человек Ахметова" или "человек Коломойского" или Пинчука. Скажите, пожалуйста, у нас есть независимые энергетики в стране? Дайте мне, — заявил он. — Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональными, и "чистыми", — заявил он.

При этом, комментируя вопрос о назначении на руководящие должности своих друзей, в частности главу его Офиса президента Андрея Ермака, Зеленский заявил, что он не назначил "ни одного кума или военного друга". А Ермак, по словам главы государства, — не его кум, а доверенное лицо и опытный юрист.

"Ни одного кума и военного друга я не назначил. Что касается генерального прокурора Ирины Венедиктовой, [...] — я обещал, что к власти придут другие люди. Сейчас вы спрашиваете у меня, почему генеральный прокурор не работал в Генеральной прокуратуре? Это новый человек", — заявил он.

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Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта частично "перезагрузила" Кабинет министров Украины. Delo.ua рассказывало детально о тех, кто вошел в его состав, а также о том, почему Зеленский заменил Андрея Богдана на Андрея Ермака на посту главы ОП.