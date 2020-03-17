Политика 50 минут назад

Рада избрала Венедиктову генеральным прокурором Украины

За это решение проголосовали 269 народных депутатов

Рада избрала Венедиктову генеральным прокурором Украины Рада избрала Венедиктову генеральным прокурором Украины
Ирина Венедиктова. Фото: УНИАН

Сегодня, 17 марта, на внеочередном заседании Верховной рады Украины депутаты проголосовали за назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.

За соответствующее решение проголосовали 269 народных избранников, сообщает "РБК-Украина".

По данным из открытых источников, Венедиктова — уроженка Харьковщины, доктор юридических наук, профессор. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел, а также изучала курс международного коммерческого арбитража в Чартерном институте арбитров. Является членом научно-консультативного совета Верховного суда и арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

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У Венедиктовой есть своя научная школа, также она заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени Каразина. Ранее консультировала разные юридические фирмы.

В 2016 году юрист участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, однако выбыла из-за низких баллов на экзамене.

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В 2019 году она стала экспертом в команде кандидата, а затем президента Владимира Зеленского. В команду ее пригласил теперь уже первый зампредседателя Рады Руслан Стефанчук, с которым, по слухам, она знакома около десяти лет.

На парламентских выборах 2019 года Венедиктова была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", под №3 в списке. Возглавляла комитет по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

Во время выборов она публично заявляла, что при новой власти Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия перезапустят, устранят кадровую нехватку в судах, а также запустят электронный суд, институт мировых судей и суд присяжных.

Венедиктова замужем за Денисом Колесниковым — сотрудником киберполиции. По данным активистов "Честно", в своей декларации он не указал машины, которые задекларировала его жена.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

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