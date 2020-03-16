Политика вчера, 23:00

Зеленский предлагает назначить Венедиктову генеральным прокурором Украины

Также определилась кандидатура на пост министра экономики

Зеленский предлагает назначить Венедиктову генеральным прокурором Украины Зеленский предлагает назначить Венедиктову генеральным прокурором Украины
Ирина Венедиктова. Фото: УНИАН

Завтра на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосуют за назначение генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой и министром экономики —  Игоря Петрашко. Проект постановления получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководства парламента.

Отметим, что Венедиктова на парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", под №3 в списке. Возглавляла комитет по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва. 27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

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По данным из открытых источников, Венедиктова — уроженка Харьковщины, доктор юридических наук, профессор. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел, а также изучала курс международного коммерческого арбитража в Чартерном институте арбитров. Является членом научно-консультативного совета Верховного суда и арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

У Венедиктовой есть своя научная школа, также она заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени Каразина. Ранее консультировала разные юридические фирмы.

В 2016 году юрист участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, однако выбыла из-за низких баллов на экзамене.

В 2019 году она стала экспертом в команде кандидата, а затем президента Владимира Зеленского. В команду ее пригласил теперь уже первый зампредседателя Рады Руслан Стефанчук, с которым, по слухам, она знакома около десяти лет.

Во время выборов она публично заявляла, что при новой власти Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия перезапустят, устранят кадровую нехватку в судах, а также запустят электронный суд, институт мировых судей и суд присяжных.

Венедиктова замужем за Денисом Колесниковым — сотрудником киберполиции. По данным активистов "Честно", в своей декларации он не указал машины, которые задекларировала его жена.

Как сообщает LIGA.net, Игоря Петрашко планируют назначить министром экономики. Он закончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США). Работал в киевском представительстве компании Ernst&Young, в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", в "Сбербанке России", а с апреля 2013 года работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.

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