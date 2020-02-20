Глава ГБР выступает за отмену амнистии участников Майдана

Для справедливого и честного расследования дел по Майдану необходимо отменить закон "О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 2014 года.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в интервью LB.ua.

По ее словам, действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал", — отметила Венедиктова.

В то же время вышеназванный закон, по ее словам, препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.

"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить. Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлен всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности). Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (по делам Майдана) невозможно", — резюмировала временная глава ГБР.

Читайте также: Amnesty International раскритиковали власти Украины за расследования событий Евромайдана

Напомним, в связи с тем, что с 20 ноября 2019 года органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли частично к Государственному бюро расследований, частично — к Национальному антикоррупционному бюро. В рамках ГБР был создан отдел по расследованиям дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность замдиректора ГБР.

Ранее стало известно, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции Достоинства, а также преступления бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.