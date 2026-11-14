Вступление в НАТО в обмен на Донбасс: Зеленский рассказал о предложении США

Американская сторона впервые поставила перед Украиной вопрос о возможности вступления в НАТО в обмен на выход из Донбасса. В то же время, конкретного предложения по такому сценарию пока нет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами, которое передает "Интерфакс-Украина".

"Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?" Это было впервые", — заявил Зеленский.

По его словам, Украина сейчас обсуждает с партнерами комплексный пакет гарантий безопасности, который может стать частью переговоров.

Он должен включать в себя конкретные гарантии безопасности от НАТО и Европейского Союза, сильную украинскую армию с определенной численностью военных, необходимое вооружение и финансовую поддержку на определенный период.

Еще одним элементом такого пакета Зеленский назвал Prosperity Plan – план восстановления Украины, обеспеченный финансированием из определенных источников.

При этом президент подчеркнул, что пока конкретного предложения по вступлению Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса нет.

Напомним, ранее в США уже обсуждали возможные условия мирного урегулирования, среди которых называли демилитаризованную зону в Донбассе и отказ Украины от вступления в НАТО.