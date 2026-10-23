Мир в обмен на уступки России: какие условия для Украины обсуждают США

США могут рассматривать мирный план завершения войны России против Украины, который предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе, отказ Киева от вступления в НАТО и постепенное ослабление санкций против Москвы.

Как пишет Dilo, о возможных условиях договоренностей сообщает The Economist.

Какие условия могут предложить Украине

По данным The Economist, один из возможных сценариев мирного урегулирования предусматривает территориальные и уступки безопасности со стороны Украины в обмен на экономические выгоды и перспективу членства в Европейском Союзе.

Среди возможных положений плана:

Демилитаризированная зона в Донбассе. На территории региона могут предусмотреть зону с ограниченным военным присутствием .

Отказ от вступления в НАТО. Украина может согласиться не вступать в Альянс в обмен на другие гарантии безопасности и экономические .

. Перспектива членства в Европейском Союзе. Европейская интеграция может стать одним из ключевых частей предложенной договоренности.

Инвестиции в восстановление. План может предусматривать привлечение средств для восстановления экономики .

Что может получить Россия

Возможные договоренности также могут включать в себя постепенное смягчение санкций против России.

Отдельным пунктом обсуждения может стать возобновление поставок российского газа в Европу. Среди возможных сценариев упоминается и возвращение к использованию газопровода " Северный поток".

Такие шаги могли бы стать частью более широкого соглашения по нормализации экономических отношений между Россией и западными странами.

Согласится ли Украина на такие условия

Предложенные условия предусматривают существенные уступки со стороны Киева, в частности, относительно будущей системы безопасности и статуса отдельных территорий.

В то же время, сам факт обсуждения возможных сценариев не означает, что стороны согласовали план или что его положения будут реализованы. Окончательные условия любого соглашения будут зависеть от позиции Украины, США, России и европейских партнеров.

О соглашении Путина и Трампа

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставке нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.