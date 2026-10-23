Мир в обмін на поступки Росії: які умови для України обговорюють США

США можуть розглядати мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі, відмову Києва від вступу до НАТО та поступове послаблення санкцій проти Москви.

Як пише Dilo, про можливі умови домовленостей повідомляє The Economist.

Які умови можуть запропонувати Україні

За даними The Economist, один із можливих сценаріїв мирного врегулювання передбачає територіальні та безпекові поступки з боку України в обмін на економічні вигоди й перспективу членства в Європейському Союзі.

Серед можливих положень плану:

Демілітаризована зона на Донбасі. На частині території регіону можуть передбачити зону з обмеженою військовою присутністю.

Відмова від вступу до НАТО. Україна може погодитися не вступати до Альянсу в обмін на інші безпекові та економічні гарантії.

Перспектива членства в ЄС. Європейська інтеграція може стати одним із ключових елементів запропонованої домовленості.

Інвестиції у відновлення. План може передбачати залучення коштів для відбудови української економіки.

Що може отримати Росія

Можливі домовленості також можуть включати поступове пом’якшення санкцій проти Росії.

Окремим пунктом обговорення може стати відновлення постачання російського газу до Європи. Серед можливих сценаріїв згадується і повернення до використання газопроводу "Північний потік".

Такі кроки могли б стати частиною ширшої угоди щодо нормалізації економічних відносин між Росією та західними країнами.

Чи погодиться Україна на такі умови

Запропоновані умови передбачають суттєві поступки з боку Києва, зокрема щодо майбутньої системи безпеки та статусу окремих територій.

Водночас сам факт обговорення можливих сценаріїв не означає, що сторони погодили план або що його положення будуть реалізовані. Остаточні умови будь-якої угоди залежатимуть від позицій України, США, Росії та європейських партнерів.

Про угоду Путіна та Трампа

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.