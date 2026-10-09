Трамп домовився з Путіним про поставки дизелю з РФ та послабив санкції: реакція Зеленського

Президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, за підсумками яких заявив про домовленості щодо масштабного експорту російського дизельного пального на ринок США та світу, після чого Мінфін США призупинив дію санкцій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Американський лідер у своїй соцмережі Truth Social назвав розмову 9 жовтня "надзвичайно успішною" та заявив, що Росія поставить загалом 4,8 мільйона тонн дизельного пального:

понад 300 тисяч тонн РФ постачатиме "негайно";

ще 500 тисяч тонн надійде протягом листопада;

відразу після цього — 1 мільйон тонн;

згодом упродовж короткого часу, "з огляду на стан російських нафтопереробних заводів", Росія поставить ще 3 мільйони тонн.

Трамп заявив, що завдяки повному контролю США над Ормузькою протокою та цьому оголошенню ціни на дизель для американців і для світу "впадуть у рекордних масштабах і швидко", зазначивши, що зниження цін для фермерів, скотарів і далекобійників є його найвищим пріоритетом. Наприкінці своєї заяви американський президент додав, що Іран "не матиме ядерної зброї".

Рішення Мінфіну США щодо ліцензії

Одразу після заяви Трампа Міністерство фінансів США повідомило в соцмережі X, що за вказівкою президента Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову загальну ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне пальне на світовий ринок. США призупиняють санкції проти російського дизпалива до 7 квітня 2027 року.

Реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що миру завдяки слабкості ніколи не буває, нагадавши про візит двопартійної делегації Конгресу США до Києва.

За його словами, відповіддю на питання, як закінчити війну, мають бути санкції за законом Ліндсі Грема, підтримка України та тиск на Росію, тоді як розмова лідерів США та РФ веде до іншого.

Зеленський наголосив, що після європейського рішення про зняття санкцій з російських олігархів ударів і знущань лише побільшало, згадавши удари по Прилуках, Краматорську, енергетиці Києва, Дніпра, Харкова й Одеси. Глава держави зазначив, що на тлі слабкості на фронті Путін намагається домовлятися про послаблення тиску, аби купити час і можливості для війни.

За словами Зеленського, подарунки Путіну не працюють на мир, а дозвіл продавати нафтопродукти є інвестицією у війну.

Президент підкреслив, що Україна готова до дзеркальних кроків. Удари по російських НПЗ є відповіддю на атаки проти української енергетики, і Україна не спалюватиме російську нафтопереробку, якщо РФ не руйнуватиме енергосистему України. Глава держави додав, що розраховує на справедливу підтримку США та сильну розмову Вашингтона з Москвою.

Нагадаємо, раніше Трамп знову звинуватив Україну у зростанні цін на пальне через удари по російських НПЗ. Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі, а не блокування Ормузької протоки.