Трамп договорился с Путиным о поставках дизеля из РФ и ослабил санкции: реакция Зеленского

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, по итогам которых заявил о договоренностях по масштабному экспорту российского дизельного горючего на рынок США и мира, после чего Минфин США приостановил действие санкций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал разговор 9 октября "чрезвычайно успешным" и заявил, что Россия поставит в общей сложности 4,8 миллиона тонн дизельного топлива:

более 300 тысяч тонн РФ будет поставлять "немедленно";

еще 500 тысяч тонн поступит в течение ноября;

сразу после этого – 1 миллион тонн;

впоследствии в течение короткого времени, "учитывая состояние российских нефтеперерабатывающих заводов", Россия поставит еще 3 миллиона тонн.

Трамп заявил, что благодаря полному контролю США над Ормузским проливом и этому объявлению цены на дизель для американцев и для мира "упадут в рекордных масштабах и быстро", отметив, что снижение цен для фермеров, скотоводов и дальнобойщиков является его наивысшим приоритетом. В конце своего заявления американский президент добавил, что у Ирана "не будет ядерного оружия".

Решение Минфина США по лицензии

Сразу после заявления Трампа Министерство финансов США сообщило в соцсети X, что по указанию президента Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную общую лицензию, позволяющую поставлять российское дизельное топливо на мировой рынок. США приостанавливают санкции против российского дизтоплива до 7 апреля 2027 года.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мира благодаря слабости никогда не бывает, напомнив о визите двухпартийной делегации Конгресса США в Киев.

По его словам, ответом на вопрос, как закончить войну, должны быть санкции по закону Линдси Грэма, поддержка Украины и давление на Россию, в то время как разговор лидеров США и РФ ведет к другому.

Зеленский подчеркнул, что после европейского решения о снятии санкций с российских олигархов ударов и издевательств только стало больше, вспомнив удары по Прилукам, Краматорску, энергетике Киева, Днепра, Харькова и Одессы. Глава государства отметил, что на фоне слабости на фронте Путин пытается договариваться об ослаблении давления, чтобы купить время и возможности для войны.

По словам Зеленского, подарки Путину не работают на мир, а разрешение продавать нефтепродукты является инвестицией в войну.

Президент подчеркнул, что Украина готова к зеркальным шагам. Удары по российским НПЗ являются ответом на атаки против украинской энергетики и Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если РФ не будет разрушать энергосистему Украины. Глава государства добавил, что рассчитывает на справедливую поддержку США и сильный разговор Вашингтона с Москвой.

Напомним, ранее Трамп снова обвинил Украину в росте цен на горючее из-за ударов по российским НПЗ. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что причиной роста цен на топливо являются украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, а не блокирование Ормузского пролива.