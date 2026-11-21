Продолжается 1732-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.

Вчера противник нанес три ракетных и 78 авиационных ударов, в том числе сбросил 242 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 6224 дрона-камикадзе и совершили 1976 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Лужки, Кореньок, Яструбщина, Сумы, Юнаковка, Малая Корчаковка, Андреевка, Могрица и Храповщина Сумской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Вакаловщина, Гришино, Хотинь, Яструбщина и Писаревка.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один командно-наблюдательный пункт противника.

На Северо-Слобожанском направлении наши защитники отразили две атаки захватчиков в направлениях Бессалевки и Новой Сечи.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника в районах Тихого, Нововасиловки, Синельникового и Рубежного.

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в районе Глушковки.

Шесть вражеских попыток продвинуться вперед остановлено на Лиманском направлении в районах Колодцев и Лимана.

На Славянском направлении захватчики совершили пять атак в районах Кривой Луки и Ямполя.

На Константиновском направлении зафиксировано девять атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 атак. Враг атаковал в районах Софиевки, Новогришино, Новопавловки, Торецкого, Кучерового Яра, Белицкого, Свободного, Доброполья, Черниговки и Сергеевки.

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в районе Январского.

На Гуляйпольском направлении отражены шесть атак захватчиков в районах Нового Запорожья, Терноватого и Рождественского.

На Ореховском направлении враг совершил одну атаку в районе Новоданиловки.

На Краматорском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Слава Украине!

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