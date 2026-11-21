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Карта боевых действий в Украине на 21 ноября 2026 года
Продолжается 1732-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 ноября 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.
Вчера противник нанес три ракетных и 78 авиационных ударов, в том числе сбросил 242 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 6224 дрона-камикадзе и совершили 1976 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Лужки, Кореньок, Яструбщина, Сумы, Юнаковка, Малая Корчаковка, Андреевка, Могрица и Храповщина Сумской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Вакаловщина, Гришино, Хотинь, Яструбщина и Писаревка.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один командно-наблюдательный пункт противника.
На Северо-Слобожанском направлении наши защитники отразили две атаки захватчиков в направлениях Бессалевки и Новой Сечи.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника в районах Тихого, Нововасиловки, Синельникового и Рубежного.
На Купянском направлении враг совершил одну атаку в районе Глушковки.
Шесть вражеских попыток продвинуться вперед остановлено на Лиманском направлении в районах Колодцев и Лимана.
На Славянском направлении захватчики совершили пять атак в районах Кривой Луки и Ямполя.
На Константиновском направлении зафиксировано девять атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 26 атак. Враг атаковал в районах Софиевки, Новогришино, Новопавловки, Торецкого, Кучерового Яра, Белицкого, Свободного, Доброполья, Черниговки и Сергеевки.
На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в районе Январского.
На Гуляйпольском направлении отражены шесть атак захватчиков в районах Нового Запорожья, Терноватого и Рождественского.
На Ореховском направлении враг совершил одну атаку в районе Новоданиловки.
На Краматорском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Слава Украине!
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