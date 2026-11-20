ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 150 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1731 год полномасштабной войны составляют 1 633 130 человек.

Потери России в войне на 20 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 ноября потеряла:

личного состава – около 1 633 130 (+2 150) человек;

танков – 12 485 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 860 (+32) ед;

артиллерийских систем – 52 574 (+17) ед;

РСЗО – 2 288 (+4) ед.;

средств ПВО – 1 765 (+1) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3 196 (+2) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 614 346 (+738) ед;

крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 177 536 (+369) ед;

специальной техники – 4 919 (+3) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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