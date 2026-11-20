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Потери врага по состоянию на 20 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 150 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1731 год полномасштабной войны составляют 1 633 130 человек.
Потери России в войне на 20 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 633 130 (+2 150) человек;
- танков – 12 485 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 860 (+32) ед;
- артиллерийских систем – 52 574 (+17) ед;
- РСЗО – 2 288 (+4) ед.;
- средств ПВО – 1 765 (+1) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3 196 (+2) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 614 346 (+738) ед;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 177 536 (+369) ед;
- специальной техники – 4 919 (+3) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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