Российский рынок акций обрушился по итогам визита Владимира Путина на саммит в Китай, где глава Кремля встречался с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times

Отмечается, что индекс Московской биржи, включающий ценные бумаги 46 крупнейших российских компаний, по итогам торгов в 19 ноября снизился на 2,19%, до 2415,7 пункта, а в ходе сессии опускался до отметки 2404,8 пункта — минимума за месяц. За два дня, которые Путин провел в китайском Шэньджене, индекс потерял 200 млрд рублей капитализации (2,44 млрд долларов США), или 3,7%.

Так, акции "Газпрома" подешевели на 3,3%, "Роснефти" – на 2,4%, "Новатека" – на 3,6%, "Северстали" – на 3,8%, НЛМК – на 3,9%.

Безрезультатная встреча

Аналитики отмечают, что главным разочарованием стало отсутствие конкретных договоренностей по урегулированию войны в Украине на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По итогам трехсторонней встречи президенты подписали декларацию, в которой выступили за реформу ООН, иммунитет лидеров МКС и отказ от ядерной войны.

Рынку мало хорошей дипломатической картинки, ему нужны реальные решения, которые можно сосчитать в деньгах, а пока оснований для эйфории нет, констатирует Алексей Примак, эксперт Института финансово-инвестиционных технологий.

«Бизнесу общих слов о сотрудничестве вообще не требуется. Нам нужна возможность производить платежи, получать оборудование, страховать поставки и расширять торговлю. Даже небольшое смягчение ограничений могло бы снизить расходы компаний и улучшить прогнозы по прибыли», — объясняет Примак.

Надежд на смягчение санкций Путин из Китая не привез, поэтому без положительных геополитических сигналов риски дальнейшего снижения рынка сохраняются.

Кроме того, во время визита Путина Китай ограничил экспорт комплектующих, используемых в производстве российских ударных дронов.