На восстановление Крымского моста могут уйти годы, если Украина не нанесет новых ударов. По оценке инженеров, только возвращение автомобильного движения может занять около двух лет. Сроки будут зависеть от масштаба повреждений и состояния опор моста.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The New York Times.

После атаки, в результате которой обрушился главный четырехполосный участок дороги, российский министр транспорта Дмитрий Ядров пообещал восстановить мост в сжатые сроки, однако инженерные оценки свидетельствуют о значительно более длительном периоде работ.

Почему ремонт может длиться годами

Самое сложное повреждение – стальная арка над судоходным каналом. Ее длина составляет около 750 футов (228,60 м). Конструкцию производили несколько месяцев, около 11 месяцев сваривали на берегу, а затем устанавливали на мосту.

Профессор гражданского и экологического строительства Андреас Каппос оценивает сроки восстановления автомобильного движения примерно в два года. Такой прогноз возможен, если опоры арки не получили серьезных повреждений, а ремонт не будут прерывать новые украинские атаки.

Инженер-консультант Дональд Дузенберри отметил, что сначала придется убрать обломки. Если повреждены опоры, восстановление будет более сложным. Арка отличается от других частей моста, поэтому ее замена потребует отдельных работ.

После предварительных ударов в октябре 2022 года автомобильное движение было возобновлено примерно за четыре с половиной месяца, а ремонт железной дороги завершили почти за семь месяцев. После атаки в июле 2023 года полноценное движение было возвращено почти за три месяца.

Как отмечают специалисты, нынешние повреждения более масштабны, поэтому предыдущие сроки ремонта нельзя напрямую переносить на эту ситуацию.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, Крымский мост в ночь на 17 ноября подвергся атаке. Из опубликованных фото видно, что до этого получившая повреждение арка автомобильного моста теперь перестала существовать.

Это была вторая атака на Крымский мост в сутки. В Кремле повреждение моста в результате атаки ночью 16 ноября назвали незначительными. При этом OSINT-аналитики сообщали, что при ударе был "заметно деформирован" основной дорожный пролет, в который, вероятно, произошло прямое попадание дрона.

Крымский мост поразили на седьмом этапе готовящейся несколько недель операции. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.

На ключевом этапе автомобильная часть моста поразили дроны "Паляница", а железнодорожную - ракеты "Нептун", беспилотники "Рута" и управляемые FP-5 "Фламинго".

Сегодня, 19 ноября, Крымский мост подвергся третьей атаке в течение последних трех суток, в результате которой железное движение сооружением было перекрыто.

Позже стало известно, что украинским военным удалось спланировать и провести масштабную атаку на Крымский мост, несмотря на ограничение работы спутниковой связи Starlink. Для управления ударными беспилотниками и ракетами они использовали собственную сеть воздушных ретрансляторов, так называемых летучих модемов.