Украинским военным удалось спланировать и провести масштабную атаку на Крымский мост, несмотря на ограничение работы спутниковой связи Starlink. Для управления ударными беспилотниками и ракетами они использовали собственную сеть воздушных ретрансляторов, так называемых летучих модемов.

Как пишет Dilo, об этом говорится в материале Financial Times, журналисты которого пообщались с участниками сделки.

Поддерживать связь с операторами во время полета

Издание утверждает, что Киев начал использовать собственную систему связи для нанесения ударов беспилотниками после замедления в работе Starlink.

Как сообщили FT украинские операторы ударных установок, эта отдельная сеть беспилотников, оснащенных системами связи, действовала как воздушные станции.

Летающие модемы поддерживали связь ракет с их пилотами, которые могли направлять их через линии российских средств ПВО, передавая видеопоток в режиме реального времени, пока ракеты мчались на сотни километров к мосту.

Один из членов подразделения беспилотников заявил, что скорость соединения Starshield была ограничена 161 км/ч больше недели, тогда как для операции по удару по Крымскому мосту требовалась значительно более высокая скорость связи.

По словам представителей подразделения беспилотников, «летающие вышки связи» обеспечивают ретрансляцию сигналов между операторами и ударными дронами или ракетами, находящимися глубоко на территории противника.

Эта система позволяет вооруженным аппаратам лететь на большее расстояние, сохраняя связь с пилотами, что делает их менее уязвимыми для российских ПВО, а также для попыток подавления сигналов и сбивания аппаратов.

Кроме того, эти системы дают пилотам возможность более точно наводить аппараты на уязвимые места целей.

Ранее украинские дроны программировались координатами, а затем запускались в автоматическом режиме. Один пилот, занимавшийся нанесением глубоких ударов, назвал это методом «настроил и забыл». Не сумев уйти от российской обороны, большинство из них были сбиты.

Ранее The Times со ссылкой на украинские источники, в частности офицера, причастного к планированию операции, писал, что для ударов по Крымскому мосту Украина впервые использовала собственную систему наведения ракет без использования спутниковой связи Starlink и его военной версии Starshield владельца SpaceX Илона Маска

РФ также развивает технологии воздушной связи

Между тем, отмечает издание, Россия разрабатывает собственную сеть летающих модемов, которые соединяются с тайными ретрансляционными станциями в России и Беларуси, недалеко от украинской границы, чтобы наносить удары глубже и точнее внутри страны.

Отметим, что российские военные продвигают другую версию, каким образом управлялись украинские ракеты и дроны при ударе по Крымскому мосту. Они утверждают, что их приводил британский самолет разведки. Украина и Великобритания этого не подтверждали.

Крымский мост частично обрушился после атаки ВСУ

Напомним, Крымский мост в ночь на 17 ноября подвергся атаке. Из опубликованных фото видно, что до этого получившая повреждение арка автомобильного моста теперь перестала существовать.

Это была вторая атака на Крымский мост в сутки. В Кремле повреждение моста в результате атаки ночью 16 ноября назвали незначительными. При этом OSINT-аналитики сообщали, что при ударе был "заметно деформирован" основной дорожный пролет, в который, вероятно, произошло прямое попадание дрона.

Крымский мост поразили на седьмом этапе готовящейся несколько недель операции. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.

На ключевом этапе автомобильная часть моста поразили дроны "Паляница", а железнодорожную - ракеты "Нептун", беспилотники "Рута" и управляемые FP-5 "Фламинго".