Украина нанесла удар по Крымскому мосту: движение перекрыто

Вооруженные силы Украины 16 ноября нанесли удар по Крымскому мосту. На нем движение ограничено до середины дня.

Как пишет Dilo, об этом заявил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, движение транспорта по Крымскому мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня.

Аксенов заверил, что для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

"Держу ситуацию на личном контроле. Прошу доверять исключительно официальным источникам информации", - написал назначенный РФ глава оккупированного полуострова.

Детали атаки

Сообщение о закрытии автомобильного движения по мосту было опубликовано после часа ночи по Киеву.

Крымские СМИ пишут, что по мосту не ходят и поезда - идут задержки поездов с материка.

Минобороны России сообщало об атаке на Крым и акватории Черного и Азовского морей, всего заявляется об сбитии 1336 дронов, в том числе над территорией РФ.

В комментариях люди пишут, что по Крымскому мосту было нанесено около 10 ударов. Официально ВСУ атаку пока не комментировали.

Керченский мост – главная мишень для ВСУ

Керченский (Крымский) мост — это незаконно построенный Россией транспортный переход через Керченский пролив, состоящий из автомобильной и железнодорожной ветвей.

Керченский мост остается главной целью для ударов ВСУ. Для его защиты РФ тратит огромное количество средств.

Мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, испытывал повреждения неоднократно.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, повлек за собой обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал кафиров бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля 2023 года. Один из пролетов объекта было частично разрушено , автомобильное движение на мосту останавливали. Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами. Украинские спецслужбы передали американскому телеканалу CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент, когда использовали экспериментальный морской беспилотник для атаки на Крымский мост.

Служба безопасности Украины 3 июня 2025 провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост, теперь уже под водой. Операция длилась несколько месяцев.