Україна завдала удару по Кримському мосту: рух перекрито

Збройні сили України завдали удару по Кримському мосту. На ньому рух обмежений до середини дня

Як пише Dilo, про це заявив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, рух транспорту на Кримському мосту буде обмежено орієнтовно до середини дня.

Аксьонов запевнив, що для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні служби, у Керчі розгорнуть оперативний штаб.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Прошу довіряти виключно офіційним джерелам інформації", - написав призначений РФ очільник окупованого півострова.

Повідомлення про закриття автомобільного руху мостом було опубліковано після години ночі Києвом.

Кримські ЗМІ пишуть, що мостом не ходять і потяги - йдуть затримки потягів з материка.

Міноборони Росії повідомляло про атаку на Крим та акваторії Чорного та Азовського морів, всього заявляється про збиття 1336 дронів, у тому числі над територією РФ.

У коментарях люди пишуть, що по Кримському мосту було завдано близько 10 ударів. Офіційно ЗСУ атаку наразі не коментували.

Керченський міст - головна мішень для ЗСУ

Керченський (Кримський) міст — це незаконно збудований Росією транспортний перехід через Керченську протоку, який складається з автомобільної та залізничної гілок.

Керченський міст залишається головною ціллю для ударів ЗСУ. Для його захисту РФ витрачає дуже багато коштів.

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень неоднорозово.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня 2023 року. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли. Російська влада заявила про атаку двома аквадронами. Українські спецслужби передали американському телеканалу CNNексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент, коли використали експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримський міст.