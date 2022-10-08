Підрив Керченского мосту: Зеленський прокоментував "хмарність" в Криму і дав пораду окупантам

Президент Володимир Зеленський зазначає, що день 8 жовтня у Криму, біля якого стався вибух на мосту через Керченську протоку, дещо відрізнявся від того, яким він був на материковій частині України. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні на території нашої держави був непоганий і здебільшого сонячний день. На значній території – близько 20 градусів тепла й сонце. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й теж тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема і в Криму", - вказав глава держави.

За його словами, якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них, а якщо їх змушують залишатися, то вони все ж можуть знайти спосіб здатися в український полон.

"Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується всіх міжнародних норм, всіх конвенцій. Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо", - підкреслив Зеленський.

При цьому він вчергове подякував всім українським громадянам, які воюють та працюють заради миру для України та заради звільнення всієї її території.

"Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави. Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої", - заявив президент.

Зокрема, він відзначив бійців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за їхню мужність та стійкість саме на цьому напрямку, а також подякував усім зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України.

"Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо, і це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості", - додав Зеленський.

Зазначимо при цьому, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вибух на вантажівки на Кримському мосту, який призвів до руйнування дорожного полотна в напрямку Керчі, міг бути викликаний протистоянням російських силовиків. Пізніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що у Москві нібито почалися численні арешти військових.