В рамках випуску "воєнних" марок “Укрпошта” випустить марку зі зруйнованим Кримським мостом. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова “Укрпошти” Ігор Смілянський.

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"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться ;) Як Ви розумієте, готували її давно разом з художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією", - написав Смілянський.

Точну дату випуску повідомлять згодом повідомимо пізніше. Вартісь марки складе 18 гривень, а тираж — 7 мільйонів.

Нагадаємо, зранку в суботу, 8 жовтня, на мості з материкової частини Росії до анексованого Криму стався вибух внаслідок чого міст загорівся.

Окупанти зупинили рух через міст і готуються запустити парому переправу.

Тим часом радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи та пожежу на Кримському мості словами про те, що "все незаконне має бути знищене".

За інформацією джерел Delo.ua, вибухи на мості є результатом операції СБУ.