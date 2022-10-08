Все незаконне має бути знищене, - в ОП відреагували на вибухи на Кримському мосту

Радник голови Офісу Президента Михайло президента відреагував на вибухи, що спричинили пожежу на Кримському мосту. Відповідний запис подоляк опублікував у своєму Twitter.

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"Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищене, все вкрадене має бути повернуто в Україну, все окуповане Росією має бути вигнане", - написав Подоляк.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Нагадаємо, зранку в суботу, 8 жовтня, на мості з материкової частини Росії до анексованого Криму стався вибух внаслідок чого міст загорівся.

Окупанти зупинили рух через міст і готуються запустити парому переправу.