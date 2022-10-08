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Все незаконне має бути знищене, - в ОП відреагували на вибухи на Кримському мосту

Все незаконне має бути знищене, - в ОП відреагували на вибухи на Кримському мосту

Радник голови Офісу Президента Михайло президента відреагував на вибухи, що спричинили пожежу на Кримському мосту. Відповідний запис подоляк опублікував у своєму Twitter.

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"Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищене, все вкрадене має бути повернуто в Україну, все окуповане Росією має бути вигнане", - написав Подоляк.

Нагадаємо, зранку в суботу, 8 жовтня, на мості  з материкової частини Росії до анексованого Криму стався вибух внаслідок чого міст загорівся. 

Окупанти зупинили рух через міст і готуються запустити парому переправу.

Автор:
Степан Крьока