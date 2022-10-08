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Все незаконное должно быть уничтожено, – в ОП отреагировали на взрывы на Крымском мосту
Советник главы Офиса Президента Михаил президента отреагировал на взрывы, повлекшие пожар на Крымском мосту. Соответствующую запись подоляк опубликовал в своем Twitter.
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"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено в Украину, все оккупированное Россией должно быть изгнано", - написал Подоляк.
Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту из материковой части России в аннексированный Крым произошел взрыв, в результате чего мост загорелся.
Оккупанты остановили движение через мост и готовятся запустить парую переправу .Подписывайтесь на наш YouTube канал