Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Все незаконное должно быть уничтожено, – в ОП отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Все незаконное должно быть уничтожено, – в ОП отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Советник главы Офиса Президента Михаил президента отреагировал на взрывы, повлекшие пожар на Крымском мосту. Соответствующую запись подоляк опубликовал в своем Twitter.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено в Украину, все оккупированное Россией должно быть изгнано", - написал Подоляк.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту из материковой части России в аннексированный Крым произошел взрыв, в результате чего мост загорелся.

Оккупанты остановили движение через мост и готовятся запустить парую переправу .

Автор:
Степан Крьока