Все незаконное должно быть уничтожено, – в ОП отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Советник главы Офиса Президента Михаил президента отреагировал на взрывы, повлекшие пожар на Крымском мосту. Соответствующую запись подоляк опубликовал в своем Twitter.

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"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено в Украину, все оккупированное Россией должно быть изгнано", - написал Подоляк.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту из материковой части России в аннексированный Крым произошел взрыв, в результате чего мост загорелся.

Оккупанты остановили движение через мост и готовятся запустить парую переправу .