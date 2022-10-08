В рамках выпуска "военных" марок "Укрпочта" выпустит марку с разрушенным Крымским мостом. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смилянский.

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"По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется;) Как Вы понимаете, готовили ее давно вместе с художником Юрием Шаповалом. Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - написал Смелянский.

Точную дату выпуска сообщат впоследствии сообщим позже. Стоимость марки составит 18 гривен, а тираж — 7 миллионов.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту из материковой части России в аннексированный Крым произошел взрыв, в результате чего мост загорелся.

Оккупанты остановили движение через мост и готовятся запустить парую переправу .

Тем временем советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на взрывы и пожар на Крымском мосту словами о том, что "все незаконное должно быть уничтожено".

По информации источников Delo.ua, взрывы на мосту являются результатом операции СБУ .