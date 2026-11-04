Росія атакувала логістичний термінал в Одесі: будівля зазнала значних руйнувань

Російські війська завдали удару по логістичній інфраструктурі Одеси. Під атаку потрапив розподільчий термінал однієї з логістичних компаній.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок російської атаки будівля термінала зазнала значних руйнувань. Також загорівся причіп вантажного автомобіля.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що внаслідок влучання пошкоджено поштовий термінал та виникла пожежа на вантажному автомобілі.

За попередньою, непідтвердженою інформацією, атакований об’єкт може належати "Новій пошті".

Раніше повідомлялось, що російські війська продовжують атакувати цивільну та логістичну інфраструктуру Одещини. Так, за іншою адресою в Одесі внаслідок російської атаки зруйновано складську будівлю, де зберігалося взуття.