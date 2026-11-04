RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,67

+0,13

EUR

51,06

+0,01

Готівковий курс:

USD

46,44

46,20

EUR

52,13

51,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Росія атакувала логістичний термінал в Одесі: будівля зазнала значних руйнувань

атака
В Одесі російська атака пошкодила логістичну інфраструктуру

Російські війська завдали удару по логістичній інфраструктурі Одеси. Під атаку потрапив розподільчий термінал однієї з логістичних компаній.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок російської атаки будівля термінала зазнала значних руйнувань. Також загорівся причіп вантажного автомобіля.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що внаслідок влучання пошкоджено поштовий термінал та виникла пожежа на вантажному автомобілі.

За попередньою, непідтвердженою інформацією, атакований об’єкт може належати "Новій пошті".

Фото 2 — Росія атакувала логістичний термінал в Одесі: будівля зазнала значних руйнувань

Раніше повідомлялось, що російські війська продовжують атакувати цивільну та логістичну інфраструктуру Одещини. Так, за іншою адресою в Одесі внаслідок російської атаки зруйновано складську будівлю, де зберігалося взуття.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності