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Россия атаковала логистический терминал в Одессе: какие последствия

атака
В Одессе российская атака повредила логистическую инфраструктуру

Российские войска нанесли удар по логистической инфраструктуре Одессы. Под атаку попал распределительный терминал одной из логистических компаний.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате российской атаки здание терминала испытало значительные разрушения. Также загорелся прицеп грузового автомобиля.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате попадания поврежден почтовый терминал и возник пожар на грузовом автомобиле.

По предварительной, неподтвержденной информации, атакуемый объект может принадлежать "Новой почте".

Фото 2 — Россия атаковала логистический терминал в Одессе: какие последствия

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают атаковать гражданскую и логистическую инфраструктуру Одесской области. Так, по другому адресу в Одессе в результате российской атаки разрушено складское здание, где хранилась обувь.

Автор:
Ольга Опенько

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