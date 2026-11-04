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Российская армия атаковала торговый центр в Одессе (ФОТО)
Вечером 3 ноября российские войска нанесли удар по Одессе, попав в торговый центр "Семья". По предварительным данным, в результате вражеской атаки обошлось без погибших и пострадавших.
Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Он отметил, что на месте началась ликвидация последствий вражеского удара.
В ГСЧС добавили , что ликвидация возгорания происходила в сложных условиях — при повторных сигналах воздушной тревоги.
Несмотря на это, пожарные оперативно потушили пожар и предотвратили распространение огня на большую площадь.
На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям, оказавшимся в зоне обстрела.
Администрация ТЦ "Семья" воздерживается от официальных комментариев относительно масштабов разрушений и дальнейшей работы заведения.
Напомним, 15 октября российские войска нанесли удар реактивным беспилотником типа "Шахед" по супермаркету "Таврия В" в Одесской области. В результате попадания здание магазина частично разрушено, повреждены гражданские автомобили и вспыхнул масштабный пожар.