Российская армия атаковала торговый центр в Одессе (ФОТО)

Вечером 3 ноября российские войска нанесли удар по Одессе, попав в торговый центр "Семья". По предварительным данным, в результате вражеской атаки обошлось без погибших и пострадавших.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он отметил, что на месте началась ликвидация последствий вражеского удара.

В ГСЧС добавили , что ликвидация возгорания происходила в сложных условиях — при повторных сигналах воздушной тревоги.

Несмотря на это, пожарные оперативно потушили пожар и предотвратили распространение огня на большую площадь.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям, оказавшимся в зоне обстрела.

Администрация ТЦ "Семья" воздерживается от официальных комментариев относительно масштабов разрушений и дальнейшей работы заведения.

Напомним, 15 октября российские войска нанесли удар реактивным беспилотником типа "Шахед" по супермаркету "Таврия В" в Одесской области. В результате попадания здание магазина частично разрушено, повреждены гражданские автомобили и вспыхнул масштабный пожар.