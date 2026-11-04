UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Российская армия атаковала торговый центр в Одессе (ФОТО)

Россия ударила по ТЦ "Семья" в Одессе
Россия ударила по ТЦ "Семья" в Одессе / ГСЧС

Вечером 3 ноября российские войска нанесли удар по Одессе, попав в торговый центр "Семья". По предварительным данным, в результате вражеской атаки обошлось без погибших и пострадавших.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он отметил, что на месте началась ликвидация последствий вражеского удара.

В ГСЧС добавили , что ликвидация возгорания происходила в сложных условиях — при повторных сигналах воздушной тревоги.

Несмотря на это, пожарные оперативно потушили пожар и предотвратили распространение огня на большую площадь.

Фото 2 — Российская армия атаковала торговый центр в Одессе (ФОТО)

На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям, оказавшимся в зоне обстрела.

Администрация ТЦ "Семья" воздерживается от официальных комментариев относительно масштабов разрушений и дальнейшей работы заведения.

Фото 3 — Российская армия атаковала торговый центр в Одессе (ФОТО)

Напомним, 15 октября российские войска нанесли удар реактивным беспилотником типа "Шахед" по супермаркету "Таврия В" в Одесской области. В результате попадания здание магазина частично разрушено, повреждены гражданские автомобили и вспыхнул масштабный пожар.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности