"Укрзализныця" повысила зарплаты работникам в среднем на 15%: кому прибавили больше всего

Укрзализныця повысила зарплаты работникам в среднем на 15%. Для машинистов рост составил 20%, а минимальная индексация – 10%. В то же время из-за оптимизации работы часть железнодорожников пока не ощутила повышения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Как изменились зарплаты железнодорожников

По словам председателя правления компании Александра Перцовского , повышение оплаты труда коснулось разных категорий сотрудников, однако не все смогли почувствовать его из-за оптимизационных мер.

"Да, не все их (повышенные зарплаты, — ред.) почувствовали, потому что вместе с этим работают на сегодняшний день оптимизационные шаги. Но мы пройдем эту сложную зиму", — отметил председатель правления УЗ.

Он пояснил, что дальнейший рост доходов железнодорожников будет зависеть от возобновления грузовых перевозок, открытия портов и оживления промышленности.

Перцовский также признал, что нынешнее повышение зарплат не полностью отвечает потребностям работников. По его словам, увеличение доходов зависит от того, насколько компания сможет нарастить объем перевозок.

Какую поддержку получают работники

Кроме повышения зарплат, "Укрзализныця" внедряет программы поддержки сотрудников.

В частности, по программе "еселя" 18 семей железнодорожников уже получили возможность приобрести жилье. Компания также предлагает молодым работникам программу "Железная смена" и стипендии, предусматривает финансовую помощь тем, кто приобщается к работе на железной дороге, в частности, представителям железнодорожных династий.

Кроме того, работникам доступна карта железнодорожника для бесплатных поездок в пригородных поездах.

Также компания увеличила долю оплаты оздоровления сотрудников, чтобы они могли посещать санатории вместе с семьями.

Напомним, в августе "Укрзализныця" перевела корпоративные льготы в электронный формат. В мобильном приложении для работников появилась "Карточка железнодорожника", позволяющая подтвердить право на безвозмездные поездки за несколько секунд.