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"Укрзалізниця" підвищила зарплати працівникам в середньому на 15%: кому додали найбільше

Укрзалізниця
Зарплати залізничників зросли на 10–20% / Укрзалізниця

Укрзалізниця підвищила зарплати працівникам у середньому на 15%. Для машиністів зростання становило 20%, а мінімальна індексація — 10%. Водночас через оптимізацію роботи частина залізничників поки не відчула підвищення.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

Як змінилися зарплати залізничників

За словами голови правління компанії Олександра Перцовського, підвищення оплати праці торкнулося різних категорій співробітників, однак не всі змогли відчути його через оптимізаційні заходи.

"Так, не всі їх (підвищені зарплати, — ред.) відчули, тому що разом із цим працюють на сьогодні оптимізаційні кроки. Але ми пройдемо цю складну зиму", — зазначив голова правління УЗ.

Він пояснив, що подальше зростання доходів залізничників залежатиме від відновлення вантажних перевезень, відкриття портів і пожвавлення промисловості.

Перцовський також визнав, що нинішнє підвищення зарплат не повністю відповідає потребам працівників. За його словами, збільшення доходів залежить від того, наскільки компанія зможе наростити обсяги перевезень.

Яку підтримку отримують працівники

Окрім підвищення зарплат, "Укрзалізниця" впроваджує програми підтримки співробітників.

Зокрема, за програмою "єОселя" 18 родин залізничників уже отримали можливість придбати житло. Компанія також пропонує молодим працівникам програму "Залізна зміна" та стипендії, передбачає фінансову допомогу тим, хто долучається до роботи на залізниці, зокрема представникам залізничних династій.

Крім того, працівникам доступна картка залізничника для безкоштовних поїздок у приміських поїздах.

Також компанія збільшила частку оплати оздоровлення співробітників, щоб вони могли відвідувати санаторії разом із родинами.

Нагадаємо, у сепрпні “Укрзалізниця” перевела корпоративні пільги в електронний формат. У мобільному додатку для працівників з'явилася "Картка залізничника", яка дозволяє підтвердити право на безоплатні поїздки за декілька секунд.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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