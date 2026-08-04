"Укрзалізниця" запустила для працівників "Картку залізничника": як працює новий сервіс

“Укрзалізниця” переводить корпоративні пільги в електронний формат. У мобільному додатку для працівників з'явилася "Картка залізничника", яка дозволяє підтвердити право на безоплатні поїздки за декілька секунд.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Як працює сервіс?

Електронна картка генерується автоматично на основі даних співробітника та колективного договору його підрозділу. Документ відображається у смартфоні та підтверджує право на безоплатний проїзд.

Працівники підключених підрозділів мають змогу оформлювати до 60 поїздок на місяць без подачі паперових заяв чи отримання довідок.

Етапи впровадження

Підключення до сервісу відбувається послідовно разом із підписанням змін до колективних договорів із профспілками. Наразі електронна картка доступна для працівників таких структурних підрозділів: Південна залізниця; Придніпровська залізниця; Південно-Західна залізниця; окремі філії АТ "Укрзалізниця".

Доступ до системи вже мають понад 60 000 співробітників. Для регіональних філій та підрозділів, які залишилися, підключення заплановане протягом двох тижнів після завершення процедур узгодження.

Порядок використання

Щоб скористатися пільговим проїздом, потрібно виконати наступні дії:

відкрити додаток УЗ "Асистент";

пройти авторизацію під час першого входу;

перейти в розділ "Картка залізничника";

активувати поїздку перед початком подорожі.

Надалі у сервіс планується додавання нових функцій на основі пропозицій від працівників.

Раніше керівник "Укрзалізниці" Перцовський висловився щодо рівня зарплат залізничників, які приблизно на 30% нижчий за середній по країні. Він наголосив, що перегляд тарифної політики може допомогти підвищити мотивацію працівників.