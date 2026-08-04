Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,15

EUR

51,64

+0,37

Готівковий курс:

USD

44,85

44,70

EUR

51,65

51,41

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" запустила для працівників "Картку залізничника": як працює новий сервіс

картка залізничника
"Укрзалізниця" запустила "Картку залізничника" / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” переводить корпоративні пільги в електронний формат. У мобільному додатку для працівників з'явилася "Картка залізничника", яка дозволяє підтвердити право на безоплатні поїздки за декілька секунд.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Як працює сервіс?

Електронна картка генерується автоматично на основі даних співробітника та колективного договору його підрозділу. Документ відображається у смартфоні та підтверджує право на безоплатний проїзд.

Працівники підключених підрозділів мають змогу оформлювати до 60 поїздок на місяць без подачі паперових заяв чи отримання довідок.

Етапи впровадження

Підключення до сервісу відбувається послідовно разом із підписанням змін до колективних договорів із профспілками. Наразі електронна картка доступна для працівників таких структурних підрозділів: Південна залізниця; Придніпровська залізниця; Південно-Західна залізниця; окремі філії АТ "Укрзалізниця".

Доступ до системи вже мають понад 60 000 співробітників. Для регіональних філій та підрозділів, які залишилися, підключення заплановане протягом двох тижнів після завершення процедур узгодження.

Порядок використання

Щоб скористатися пільговим проїздом, потрібно виконати наступні дії:

  • відкрити додаток УЗ "Асистент"; 
  • пройти авторизацію під час першого входу; 
  • перейти в розділ "Картка залізничника"; 
  • активувати поїздку перед початком подорожі.

Надалі у сервіс планується додавання нових функцій на основі пропозицій від працівників.

Раніше керівник "Укрзалізниці" Перцовський висловився щодо рівня зарплат залізничників, які приблизно на 30% нижчий за середній по країні. Він наголосив, що перегляд тарифної політики може допомогти підвищити мотивацію працівників. 

Автор:
Тетяна Ковальчук