В "Укрзалізниці" заявили про нестачу коштів на підвищення зарплат

Рівень заробітної плати працівників “Укрзалізниці” приблизно на 30% нижчий за середній по країні. Водночас інформація про можливе підвищення зарплат із 1 липня поки не підтверджена остаточними рішеннями керівництва.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Зарплати залізничників можуть підвищити

За словами очільника компанії, саме залізничники залишаються ключовим фактором стабільної роботи "Укрзалізниці" в найскладніших умовах - під час спеки, сильних морозів, перебоїв з електроенергією та постійних атак.

"Я завжди ставлю на перше місце самих залізничників. Це люди, перед якими можна лише схилити голову за їхню щоденну працю. Водночас мені складно дивитися їм у вічі, враховуючи рівень оплати праці, який вони сьогодні мають: він приблизно на 30% нижчий за середній", - зазначив Перцовський.

Серед основних причин такого рівня зарплат він назвав недостатнє фінансування компанії та чинні тарифи на вантажні перевезення.

Керівник "Укрзалізниці" наголосив, що перегляд тарифної політики може допомогти підвищити мотивацію працівників. За його словами, вантажовідправники протягом останнього часу неодноразово індексували зарплати своїх співробітників, тоді як залізничники продовжують працювати в умовах підвищених ризиків.

Водночас у мережі з’явилася інформація про можливе підвищення зарплат працівникам "Укрзалізниці" з 1 липня 2026 року.

У компанії пояснили, що в межах планування господарської діяльності на 2026 рік філіям були доведені тимчасові планові показники, які передбачають закладення до бюджетів 20% підвищення заробітної плати з 1 липня, а також збільшення витрат на паливо, електроенергію, матеріали та послуги.

Документ передбачає, що регіональні філії під час формування внутрішніх бюджетів мають враховувати можливе підвищення зарплат. Водночас ці показники можуть бути скориговані у майбутньому шляхом укладання додаткових угод.

В "Укрзалізниці" уточнили, що йдеться лише про внутрішній фінансовий документ, який використовується для планування діяльності компанії. Для фактичного збільшення виплат необхідні окремі рішення керівництва та наявність відповідного фінансового ресурсу.

Таким чином, питання остаточного підвищення зарплат залізничникам із липня 2026 року наразі залишається відкритим.

Що відомо про плани щодо підвищення тарифів УЗ

На початку червня голова правління УЗ Олександр Перцовський заявляв, що підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% є компромісним рішенням, яке дозволить "Укрзалізниці" частково покрити фінансовий дефіцит, продовжити переговори з кредиторами та підтримувати роботу в умовах посилених російських атак на залізничну інфраструктуру.

22 червня "Укрзалізниця" ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.