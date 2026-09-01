Фонд держмайна залучив від приватизації майже на 258 млн грн: який лот став найдорожчим

Упродовж серпня Фонд державного майна України провів 43 успішні приватизаційні онлайн-аукціони в системі "Prozorro.Продажі". Участь у закупівлях взяли 192 особи, а середня ціна продажу об'єктів зросла у 3,24 раза від початкової.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Фонду.

Початкова вартість усіх виставлених лотів становила 79,4 млн грн. За результатами торгів підсумкова сума переможних пропозицій сягнула 257,8 млн грн

Найдорожчий об'єкт та плани на осінь

За даними ФДМУ, найбільше зростання ціни зафіксовано під час продажу частки розміром 3/10 комплексу будівель у місті Черкаси. Вартість об'єкта під час торгів зросла у 28 разів — із початкових 2,59 млн грн до 72,13 млн грн.

На вересень-жовтень в електронній системі "Prozorro.Продажі" вже оголошено 94 нові приватизаційні аукціони із загальною стартовою вартістю лотів 5,45 млрд грн.

"Кожен приватизаційний аукціон — це ефективне управління державним майном, залучення інвестицій, розвиток підприємництва та додаткові надходження до державного бюджету України", — наголосили у Фонді.

Раніше повідомлялося, що ФДМУ розраховує залучити до державного бюджету від 7 до 9 млрд грн від приватизації за підсумками 2026 року. Основну ставку у відомстві роблять на об'єкти великої приватизації, зокрема конфіскований ТРЦ Ocean Plaza та Одеський припортовий завод.