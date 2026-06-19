Фонд держмайна очікує до 9 млрд грн від приватизації у 2026 році: головні лоти — Ocean Plaza та ОПЗ

Фонд державного майна України розраховує залучити до державного бюджету від 7 до 9 млрд грн від приватизації за підсумками 2026 року. Основну ставку у відомстві роблять на об'єкти великої приватизації, зокрема конфіскований ТРЦ Ocean Plaza та Одеський припортовий завод.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв'ю голови ФДМУ Дмитра Наталухи виданню "Главком".

Загалом до приватизаційного пулу зараз включено близько десяти стратегічних активів, сукупна стартова ціна яких оцінюється у 10-13 млрд грн. До кінця поточного року на продаж планують виставити щонайменше шість-сім великих об'єктів.

Окрім Ocean Plaza та ОПЗ, йдеться про "Сумихімпром", Демурінський ГЗК, Миколаївський глиноземний завод, "Мотордеталь-Конотоп" та підприємство з виробництва інсуліну "Індар". Половина з них — це колишні активи, які належали представникам країни-агресора та були стягнуті в дохід держави після застосування санкцій.

Продаж Ocean Plaza

Одним із найдорожчих лотів стане київський ТРЦ Ocean Plaza, контрольний пакет акцій якого (66,65%) раніше належав підсанкційному олігарху Аркадію Ротенбергу. Аукціон попередльно планують провести у листопаді-грудні 2026 року. За словами Наталухи, це дозволить виручити за об'єкт, за різними розрахунками, 4,5 млрд грн.

Водночас посадовець попередив, що через бюрократичні процедури ці кошти можуть фізично надійти до державного бюджету лише у 2027 році. Під час підготовки до продажу Фонд має вирішити проблему кредиту на понад 140 млн доларів, що залишається на об'єкті, а також налагодити комунікацію з міноритарними власниками. Сам факт того, що продаватимуться не 100% акцій, наразі насторожує багатьох інвесторів.

Крім того, нещодавно правоохоронці проводили обшуки у ФДМУ через розслідування щодо можливого створення умов продажу ТРЦ за штучно заниженою вартістю.

Ажіотаж навколо ОПЗ

Іншим ключовим об'єктом є Одеський припортовий завод, який простоює з 2021 року. Привабливість цього активу суттєво зросла через зміну кон'юнктури на світовому ринку.

За словами голови ФДМУ, геополітична напруженість на Близькому Сході та перебої з постачанням через Ормузьку протоку, звідки йшло 30% світового аміаку, призвели до різкого стрибка цін на цю продукцію.

Зараз щодо ОПЗ вже підписано чотири договори про нерозголошення інформації з іноземними інвесторами, які вивчають документацію. Наталуха підкреслив, що Фонд зацікавлений у збереженні цільового призначення ОПЗ та розвитку виробництва карбаміду й аміаку, а не у перетворенні його виключно на приватний майданчик для перевалки агропродукції, як це розглядала одна з великих аграрних компаній під час попередньої спроби приватизації.

Загалом до великої приватизації в Україні спостерігається інтерес не лише з боку США та ЄС, а й від представників Азії та країн Перської затоки. На великі стратегічного значення об'єкти наразі є по три-п'ять потенційних покупців.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, за якою ціною виставляють на продаж Одеський припортовий завод та ТРЦ Ocean Plaza. Відомство планує виставити ОПЗ за початковою вартістю приблизно 106 млн доларів, столичний торговельний центр оцінюють орієнтовно у 100 млн доларів, а стартова ціна Миколаївського глиноземного заводу має скласти близько 86 млн доларів.