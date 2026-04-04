Під час війни держава отримала від приватизації майже 21 млрд грн

Попри виклики воєнного часу, приватизація державного майна продовжує працювати на економіку України. Упродовж 2022–2025 років загальні надходження від приватизації становили майже 21 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Продаж державних компаній приватним інвесторам сприяє відновленню роботи підприємств, збереженню робочих місць і створенню нових можливостей для розвитку регіонів. Водночас це забезпечує додаткові надходження до державного бюджету.

Серед найбільших приватизаційних угод у 2025 році — продаж АТ "ОГХК" (UMCC), що працює у добувній промисловості, за 3,9 млрд грн, а також "Укрбуду" за 805 млн грн. У 2024 році найбільшими стали продаж готелю "Україна" за 2,5 млрд грн, компанії AEROC за 1,89 млрд грн і готелю "Козацький" за 400 млн грн.

Приватизація є не лише зміною власника активів, а й інструментом відновлення занедбаних підприємств через залучення нового капіталу та технологій. Вона також сприяє збереженню виробництва, погашенню заборгованості із заробітної плати та збільшенню податкових надходжень.

Водночас стратегічні підприємства у критичних секторах залишаються під контролем держави. На приватизацію виставляються переважно активи, які тривалий час не працювали або були збитковими, а також санкційні активи російських власників, передані у дохід держави.

Кошти від продажу таких активів спрямовуються, зокрема, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Для регіонів це означає створення робочих місць, зростання місцевих бюджетів і відновлення економічної активності.

Зауважимо, станом на 31 серпня 2025 року до держбюджету країни вже надійшло 1,21 млрд грн від приватизації та супутніх надходжень. Таким чином, Фонд державного майна України (ФДМУ) виконав значну частину плану, встановленому на рівні 3,2 млрд грн.