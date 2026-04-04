Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Під час війни держава отримала від приватизації майже 21 млрд грн

Під час держава отримала від приватизації майже 21 млрд грн / Depositphotos

Попри виклики воєнного часу, приватизація державного майна продовжує працювати на економіку України. Упродовж 2022–2025 років загальні надходження від приватизації становили майже 21 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Продаж державних компаній приватним інвесторам сприяє відновленню роботи підприємств, збереженню робочих місць і створенню нових можливостей для розвитку регіонів. Водночас це забезпечує додаткові надходження до державного бюджету.

Серед найбільших приватизаційних угод у 2025 році — продаж АТ "ОГХК" (UMCC), що працює у добувній промисловості, за 3,9 млрд грн, а також "Укрбуду" за 805 млн грн. У 2024 році найбільшими стали продаж готелю "Україна" за 2,5 млрд грн, компанії AEROC за 1,89 млрд грн і готелю "Козацький" за 400 млн грн.

Приватизація є не лише зміною власника активів, а й інструментом відновлення занедбаних підприємств через залучення нового капіталу та технологій. Вона також сприяє збереженню виробництва, погашенню заборгованості із заробітної плати та збільшенню податкових надходжень.

Водночас стратегічні підприємства у критичних секторах залишаються під контролем держави. На приватизацію виставляються переважно активи, які тривалий час не працювали або були збитковими, а також санкційні активи російських власників, передані у дохід держави.

Кошти від продажу таких активів спрямовуються, зокрема, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Для регіонів це означає створення робочих місць, зростання місцевих бюджетів і відновлення економічної активності.

Зауважимо, станом на 31 серпня 2025 року до держбюджету країни вже надійшло 1,21 млрд грн від приватизації та супутніх надходжень. Таким чином, Фонд державного майна України (ФДМУ) виконав значну частину плану, встановленому на рівні 3,2 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко