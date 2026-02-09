Приватизація принесла 59,4 млн грн: ціни на аукціонах зросли утричі

Минулого тижня Фонд державного майна України провів 6 приватизаційних аукціонів у системі Prozorro.Продажі, за результатами яких до бюджету надійде 59,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМ.

У торгах змагалися 25 учасників, а конкуренція дозволила підвищити стартові ціни у 3,1 раза.

Найдорожчим лотом став державний пакет акцій у розмірі 93,4363% статутного капіталу АТ "Коломийський завод сільськогосподарських машин" в Івано-Франківській області. За участі трьох учасників ціна зросла зі стартових 11,98 млн грн до 42 млн грн.

Значне зростання ціни зафіксовано й під час приватизації комплексу будівель та споруд у Дніпропетровській області. За об’єкт змагалися 16 учасників, що дозволило підняти вартість зі 25,4 тис. грн до 10,3 млн грн.

Цього тижня Фонд держмайна планує провести 25 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед запропонованих об’єктів — єдині майнові комплекси ДП "Славутський комбінат "Будфарфор", ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів", 93% державної частки у ТОВ "Торговельний дім "Євротрубпласт", а також окремі нежитлові та виробничі приміщення.

Крім того, в інвестиційному портфелі ФДМУ представлені об’єкти для малого та середнього бізнесу, зокрема адміністративні будівлі, ветеринарні лікарні та об’єкти незавершеного будівництва, розташовані в різних регіонах України.

В кінці січня ФДМ провів 9 аукціонів з приватизації у системі "Prozorro.Продажі", які залучили 100 учасників. Загальна сума переможних ставок сягнула 126,99 млн гривень, а середня ціна об’єктів під час торгів злітала у 28 разів.