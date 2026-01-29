Фонд держмайна виставляє на приватизаційний аукціон "Нігинський кар’єр" у Хмельницькій області

Фонд державного майна України запрошує взяти участь у приватизаційному аукціоні єдиного майнового комплексу державного підприємства "Нігинський кар’єр", що розташований у селищі Сахкамінь Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Аукціон відбудеться 18 лютого 2026 року. Реєстрація учасників триває до 17 лютого.

Про об’єкт приватизації

Єдиний майновий комплекс включає:

53 будівлі, серед яких фасадний будинок площею 3165,8 м² та будинок у дворі площею 1963,3 м²;

34 одиниці транспортних засобів та спеціальної техніки;

загальна площа комплексу — 16 329,2 м².

Стартова ціна аукціону становить 26 012 000 грн.

Станом на 1 жовтня 2025 року середньооблікова чисельність працівників підприємства становила 51 особу. Основним видом діяльності підприємства є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

За період з 2022 року до дев’яти місяців 2025 року обсяг реалізації продукції становив 6,595 млн грн, при цьому експорт продукції не здійснювався. Основна номенклатура продукції підприємства включає вапняковий камінь, відсів вапняковий та борошно вапнякове.

Приватизація комплексу дозволить залучити інвестиції для модернізації виробництва та розвитку підприємства, забезпечити ефективне використання активів та створення нових робочих місць.

Додамо, за сім років реформи малої приватизації Україна отримала до бюджетів понад 21,8 млрд грн. З них 15,9 млрд грн отримав державний бюджет, а 6 млрд грн — місцеві бюджети.