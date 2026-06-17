Ціна нафти на 17 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 17 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $78,99 за барель, WTI — $76,11, а Urals — $67,80. Нафта продовжує падати, продовживши тренд попередньої торгової сесії. Причиною падіння ринку стало укладення тимчасової мирної угоди між США та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 17 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 78,99 - 1.06% WTI 76,11 - 1.39% Urals 67,80 - 6.55%

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 16 центів, або 0,2%, до 78,80 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту West Texas Intermediate знизилася на 25 центів, або 0,3%, до 75,80 долара за барель.

Обидва індекси впали приблизно на 5% другу сесію поспіль у вівторок, досягнувши тримісячного мінімуму, на тлі сподівань, що угода між США та Іраном дозволить постачати нафту через протоку.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, світові ціни на нафту продемонстрували помірне зниження, продовживши спадний тренд попередньої торгової сесії. Ключовим драйвером падіння ринку стало укладення тимчасової мирної угоди між США та Іраном.

Наразі енергетичні ринки поступово нівелюють геополітичну премію за ризик, яка тривалий час була закладена в нафтові котирування. Проте експерти застерігають від надмірного оптимізму, оскільки шлях до повної нормалізації логістики Близького Сходу буде тривалим.

Попри швидкий прогрес у політичних домовленостях між Вашингтоном та Тегераном, фізичний рух нафтових наливних танкерів через заблоковану протоку досі повністю не відновився, що змушує інвесторів поводитися обережно.

Падіння нафтових ф'ючерсів зумовлене саме очікуваннями швидкого повернення іранської нафти на світовий ринок. Проте наразі на біржах зафіксовано певне плато.

Фінансові гравці утримуються від масштабних розпродажів та укладання довгих позицій доти, доки уряди країн не оприлюднять вичерпну та детальну інформацію щодо механізму реалізації мирного плану.

Нагадаємо, світовий ринок нафти в очікуванні мирної угоди між США та Іраном, яка може розблокувати Ормузьку протоку. На цьому тлі українські гуртові ціни та цінники на АЗС продемонстрували стрімке падіння, хоча фермери на півдні вже активізували закупівлю пального через початок жнив. Водночас ринок автогазу після тривалого піке нарешті намацав "дно" та стабілізувався.