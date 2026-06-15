Нафта в світі дешевшає в очікуванні угоди між Іраном та США: якими будуть ціни на українських АЗС

Світовий ринок нафти завмер в очікуванні мирної угоди між США та Іраном, яка може розблокувати Ормузьку протоку. На цьому тлі українські гуртові ціни та цінники на АЗС продемонстрували стрімке падіння, хоча фермери на півдні вже активізували закупівлю пального через початок жнив. Водночас ринок автогазу після тривалого піке нарешті намацав "дно" та стабілізувався.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту впали до найнижчого рівня з березня через те, що трейдери вважають угоду між США та Іраном неминучою. Президент США Дональд Трамп, який раніше погрожував завдати Ірану "дуже сильного удару", 11 червня скасував заплановану військову операцію. Він заявив про значний прогрес у переговорах із Тегераном. Крім того, за його словами, мирна угода, яка дозволить знову відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства, може бути підписана вже на вихідних 14 червня.

Станом на вечір п'ятниці, 12 червня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на серпень подешевшали на $3,05 за барель, або на 3,37% — до $87,33 за барель. Липневі ф'ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $2,83, або на 3,23% — до $84,88 за барель.

Уже 12 червня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що через Ормузьку протоку щодня проходить близько 7 млн барелів нафти та палива. Це приблизно половина обсягів, які залишалися заблокованими на початку війни з Іраном. Водночас генеральний директор Chevron Майк Вірт висловив сумнів, що фактичні потоки через Ормузьку протоку вже досягли рівня, про який заявив міністр енергетики США. Вірт також застеріг від передчасних висновків щодо можливого перемир’я або домовленостей з Іраном. За його словами, таким повідомленням не варто повністю довіряти, доки угоду не буде підписано і сторони не почнуть її виконувати.

Український ринок дизпалива та бензину

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня на українському гуртовому ринку дизпалива продовжився низхідний тренд. Станом на вечір п'ятниці, 12 червня, порівняно з 5 червня середня гуртова ціна дизелю в Україні знизилась на 1,64 грн/л — до 71,16 грн/л. Водночас кількість пропозицій на ринку зросла на 8%, посилюючи тиск на ціни.

На зовнішніх ринках ціни також падали. Станом на вечір 12 червня від початку торгів котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі знизилися на $15,40/т — до $977,25/т. На валютному ринку динаміка залишалася різноспрямованою: офіційний курс долара США зріс на 0,09 грн — до 44,93 грн, тоді як євро знизився на 0,06 грн — до 51,84 грн, за даними Національного банку. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Ціни на бензин у гурті за минулий тиждень навпаки зросли. Станом на вечір п’ятниці, 12 червня, порівняно з 5 червня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 1,34 грн/л — до 72,99 грн/л. Ціни на бензин в Європі також демонструють зростання. Котирування на північно-західному базисі Eurobob напередодні, 11 червня, збільшилися на $16/т — до $1011/т та $1071/т відповідно. Південний індикатор FOB Med підвищився на $14/т — до $1008/т.

На АЗС також продовжився низхідний тренд. Станом на 12 червня порівняно з 5 червня середня ціна бензину А-95 знизилась на 46 коп./л — до 75,33 грн/л, а середня ціна дизпалива знизилась на 2,47 грн/л — до 82,49 грн/л. На АЗС WOG, ОККО та SOCAR ціни на дизельне пальне в середньому знизилися на 1,00 грн/л. У мережі Marshal зафіксовано суттєвіше зниження — до 2,00 грн/л за обома позиціями. Інші оператори переважно обмежувалися точковими змінами, які не формували єдиного цінового тренду. Водночас серед мереж відбулися акційні корекції: зокрема, на АЗС Ukrnafta бензин А‑95+ подешевшав на 3,00 грн/л, а на Grand Petrol зменшення цін на окремі позиції досягало 6,00 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня варто очікувати продовження низхідного тренду на українських АЗС: протягом тижня бензин та дизельне пальне можуть в середньому знизитись ще в межах 1–2 грн/л . Водночас загальний потенціал до зниження цін станом на вечір минулої п'ятниці, 12 червня, складав 4–5 грн. Бізнесмен зауважує, що наразі бізнес очікує мирної угоди між США та Іраном. Якщо така угода відбудеться і Ормузька протока буде розблокована, ціни на нафту суттєво впадуть, і потенціал до зниження цін на АЗС посилиться.

Тим часом український ринок дизпалива пройшов літній сезон затишшя та увійшов до фази зростання. На півдні країни почалися жнива, тож фермери південних та центральних регіонів почали активно закуповувати дизпальне, хоча справжній пік споживання дизелю буде в серпні.

Ринок автогазу стабілізувався після тривалого падіння

За даними "Нафторинку", станом на 12 червня середня ціна на LPG на умовах доставки по Україні знизилася на 889 грн/т порівняно з 10 червня і склала 70 873 грн/т. Великий трейдер, компанія "Полтава Газтрейд", знизила ціну на 400–2 500 грн/т по всій країні, встановивши пропозиції у широкому діапазоні 67 850–75 300 грн/т.

Водночас ціна самовивозом зменшилася на 492 грн/т, досягнувши 67 957 грн/т. Компанії "Полтава Газтрейд", "Газтрон Україна" та "ТД ДМС Трейд" пропонували суміші (0,530–0,543 кг/л) за 67 400–71 000 грн/т, що на 500–1 500 грн/т дорожче, ніж у середу, 10 червня.

За першу декаду червня середньодобовий імпорт скрапленого газу збільшився на 14,0% порівняно з останньою декадою травня, досягнувши 2,04 тис. т. Головним драйвером такого зростання стали відвантаження вантажними автомобілями, обсяги яких підскочили більше ніж на половину — до 0,79 тис. т. Позитивну динаміку продемонстрували й залізничні партії, що зросли на 23,5% — до 0,20 тис. т. Натомість морські постачання дещо просіли: –6,6%, до 1,04 тис. т.

На АЗС пропан-бутан минулого тижня також здешевшав: станом на 12 червня порівняно з 5 червня середня ціна газу на АЗС знизилась на 1,02 грн/л — до 44,33 грн/л. Найбільш помітне коригування було зафіксовано в мережі EGO Petrol Station, де автогаз подешевшав на 2,80 грн/л. Зниження також спостерігалися серед інших регіональних операторів, тоді як великі мережі WOG, ОККО та SOCAR синхронно переглянули ціни вниз у середньому на 1,00 грн/л, підтримуючи загальний спадний тренд сегмента.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, ринок газу вже вичерпав потенціал до здешевшання. У гурті ціни коливатимуться залежно від густини ресурсу, а на АЗС ціни на пропан-бутан цього тижня залишатимуться незмінними .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 85,90 45,90 WOG 78,90 85,90 45,90 Socar 78,90 85,90 45,90 Motto 73,99 81,49 43,29 БРСМ-Нафта 71,99 79,99 42,99 UPG 73,90 82,90 42,90 UKRNAFTA 74,90 82,90 43,90

Дані: застосунки мереж АЗС.