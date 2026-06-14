США заявили про відновлення частини нафтових потоків через Ормузьку протоку

Через Ормузьку протоку щодня проходить близько 7 млн барелів нафти та палива. Це приблизно половина обсягів, які залишалися заблокованими на початку війни з Іраном, заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За його словами, США мають намір повністю відновити роботу цього маршруту — за участі Ірану або без нього.

На початку війни наприкінці лютого близько 20 млн барелів щоденних поставок опинилися у заторі, оскільки протоку фактично перекрили. Частину обсягів перенаправили до альтернативних портів за межами Перської затоки, після чого заблокованими залишалися близько 14 млн барелів на день.

"Це великий розрив у потоках. І ми просто збираємося відновити потоки самостійно", — сказав Райт.

Відновлення 7 млн барелів на день стало більшим показником, ніж очікував ринок, заявив головний інвестиційний директор Pickering Energy Partners Ден Пікерінг. За його словами, це частково пояснює, чому ціни на нафту були нижчими, ніж могли очікувати інвестори.

Міжнародні ф’ючерси на нафту в Лондоні впали на 3,4%. Раніше під час торгів ціна опускалася нижче $86 за барель — до найнижчого рівня з перших тижнів війни. Від воєнного максимуму понад $126 за барель, зафіксованого наприкінці квітня, ціни знизилися приблизно на 45%.

Водночас генеральний директор Chevron Майк Вірт висловив сумнів, що фактичні потоки через Ормузьку протоку вже досягли рівня, про який заявив міністр енергетики США.

"На нашу думку, це, ймовірно, не так вже й багато", — сказав він під час сесії запитань і відповідей.

Вірт також застеріг від передчасних висновків щодо можливого перемир’я або домовленостей з Іраном. За його словами, таким повідомленням не варто повністю довіряти, доки угоду не буде підписано і сторони не почнуть її виконувати.

Bloomberg раніше повідомляв із посиланням на високопосадовців, що США та Іран можуть підписати угоду про відновлення роботи Ормузької протоки на полях саміту G7, який відбудеться 15–17 червня.

Для нафтового ринку відновлення руху через Ормузьку протоку є ключовим фактором, оскільки маршрут впливає на значну частину світової торгівлі нафтою та паливом. Збільшення фактичних поставок може знижувати ціновий тиск, але ринок і далі залежатиме від перебігу переговорів між США та Іраном.

Нагадаємо, днями Іран заявив про закриття Ормузької протоки для руху суден після ударів США по об’єктах на території країни. Йдеться зокрема про нафтові танкери та торговельні судна.