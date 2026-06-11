Іран заявив про закриття Ормузької протоки після ударів США

Іран заявив про закриття Ормузької протоки для руху суден після ударів США по об’єктах на території країни. Йдеться зокрема про нафтові танкери та торговельні судна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За заявою іранської сторони, будь-який рух суден через протоку буде обмежений через нестабільну ситуацію в регіоні. У повідомленні також ідеться, що під удар США потрапили окремі південні райони провінції Хормозган.

Водночас США заперечують, що Ормузька протока фактично закрита. За даними ABC News, Центральне командування США заявило, що протока залишається відкритою, а комерційний трафік продовжує рух.

У ніч на 11 червня Центральне командування США повідомило про повітряні удари по іранських об’єктах. За даними Reuters, удари були спрямовані по військовій інфраструктурі, системах спостереження, зв’язку та протиповітряної оборони.

Ескалація одразу вплинула на ринок нафти. Після повідомлень про нові удари США та заяву Ірану щодо Ормузької протоки ціни на нафту зросли: Brent піднімалася до $94,58 за барель, WTI — до $91,74.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для світових енергетичних поставок. Тому навіть заява про її закриття або обмеження руху суден створює ризики для експорту нафти й газу з регіону та може посилити тиск на ціни на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Вашингтон може продовжити атаки, якщо не буде досягнуто угоди з Тегераном. У США наголошують, що війська залишаються у стані бойової готовності.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки трейдери зберігали впевненість, що навіть попри наявність мирної угоди між США та Іраном ситуація прямує до деескалації. Світовий оптимізм трейдерів та збільшення квот ОПЕК+ можуть невдовзі відгукнутися на українському ринку та закладають солідний потенціал для подальшого здешевлення пального на АЗС.