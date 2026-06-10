Через закриття Ормузької протоки Суецький канал підвищить плату для більшості суден

Адміністрація Суецького каналу з 15 липня 2026 року підвищить додаткові транзитні збори майже для всіх категорій суден. Це збільшить витрати для танкерів, газовозів, балкерів і контейнеровозів, які проходять через один із ключових світових торговельних маршрутів

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Іndexbox.

Згідно з навігаційними циркулярами, єгипетський оператор водного шляху підвищить тимчасові надбавки до стандартних транзитних зборів. В Адміністрації Суецького каналу пояснюють рішення поточними умовами на морському ринку.

Найбільше підвищення стосується нафтових танкерів і танкерів для перевезення нафтопродуктів. Для завантажених суден цих категорій надбавка до звичайних зборів зросте з 25% до 37%. Для суден у баласті вона підвищиться з 15% до 27%.

Для LPG-газовозів і танкерів-хімовозів надбавка зросте з 20% до 32%. Для LNG-газовозів додатковий збір підвищиться з 7% до 19%.

Суховантажні перевезення також зазнають змін. Для балкерів надбавка зросте з 10% до 22%. Контейнеровози сплачуватимуть додатковий збір у розмірі 12%. Водночас чинна багаторівнева система надбавок для контейнерних суден залишиться без змін.

Для суден із генеральними вантажами, великовагових вантажів, ро-ро та інших типів суден додаткові збори зростуть з 14% до 26%. Автовози сплачуватимуть 26% за рейси на північ і 12% за рейси на південь.

Пасажирські судна залишаються єдиною категорією, на яку ці зміни не поширюються.

Оновлена структура додаткових зборів застосовуватиметься до суден, які почнуть транзит 15 липня 2026 року або пізніше. В Адміністрації Суецького каналу зазначають, що додаткові збори є тимчасовими та можуть бути змінені або скасовані залежно від ситуації на ринку. Базова тарифна система залишається постійною, а основні ставки не переглядалися з 2024 року.

Для світової торгівлі це означає зростання витрат на перевезення через Суецький канал для більшості типів суден. Найвідчутніше зміни можуть позначитися на маршрутах перевезення нафти, нафтопродуктів, газу, сухих вантажів і контейнерних вантажів.

Танкери повертаються у Суецький канал

Кількість нафтових танкерів, які перетинають Суецький канал, у квітні зросла майже на третину. Це забезпечило Єгипту найвищий рівень доходів з початку 2024 року.

За даними державного статистичного агентства CAPMAS, транзитом через єгипетську водну артерію пройшло 529 танкерів, що на 28% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загалом за цей місяць рейс здійснили 1182 судна всіх типів, продемонструвавши зростання загального трафіку на 14%.