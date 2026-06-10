Из-за закрытия Ормузского пролива Суэцкий канал повысит плату для большинства судов

Администрация Суэцкого канала с 15 июля 2026 года повысит дополнительное транзитное собрание почти для всех категорий судов. Это увеличит затраты для танкеров, газовозов, балкеров и контейнеровозов, проходящих через один из ключевых мировых торговых маршрутов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Indexbox.

Согласно навигационным циркулярам, египетский оператор водного пути повысит временные надбавки к стандартным транзитным сборам. В Администрации Суэцкого канала объясняют решение текущих условий на морском рынке.

Наибольшее повышение касается нефтяных танкеров и танкеров для перевозки нефтепродуктов. Для загруженных судов этих категорий прибавка к обычному собранию возрастет с 25% до 37%. Для судов в балласте она повысится с 15% до 27%.

Для LPG-газовозов и танкеров-химовозов прибавка вырастет с 20% до 32%. Для LNG-газовозов дополнительный сбор повысится с 7% до 19%.

Сухогрузы также претерпевают изменения. Для балкеров прибавка вырастет с 10% до 22%. Контейнеровозы будут платить дополнительный сбор в размере 12%. В то же время действующая многоуровневая система надбавок для контейнерных судов останется без изменений.

Для судов с генеральными грузами, тяжеловесных грузов, ро-ро и других типов судов дополнительные сборы возрастут с 14% до 26%. Автовозы будут платить 26% за рейсы на север и 12% за рейсы на юг.

Пассажирские суда остаются единственной категорией, на которую эти изменения не распространяются.

Обновленная структура дополнительного собрания будет применяться к судам, которые начнут транзит 15 июля 2026 или позже. В Администрации Суэцкого канала отмечают, что дополнительное собрание является временным и может быть изменено или отменено в зависимости от ситуации на рынке. Базовая тарифная система остается постоянной, а основные ставки не пересматривались с 2024 года.

Для мировой торговли это означает рост расходов по перевозке через Суэцкий канал для большинства типов судов. Наиболее ощутимые изменения могут сказаться на маршрутах перевозки нефти, нефтепродуктов, газа, сухих грузов и контейнерных грузов.

Танкеры возвращаются в Суэцкий канал

Количество нефтяных танкеров, пересекающих Суэцкий канал, в апреле возросло почти на треть. Это обеспечило Египту самый высокий уровень доходов с начала 2024 года.

По данным государственного статистического агентства CAPMAS, транзитом через египетскую водную артерию прошли 529 танкеров, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за этот месяц рейс совершили 1182 судна всех типов, продемонстрировав рост общего трафика на 14%.