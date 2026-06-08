Хуситы запретили движение израильских кораблей в Красном море: под угрозой экспорт нефти

Поддерживаемая Ираном боевая группировка хуситов, контролирующая значительную часть территории Йемена, объявила о введении полного запрета на пребывание израильских кораблей в акватории Красного моря.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

В своем официальном заявлении, обнародованном в понедельник, представители группы отметили введение абсолютного эмбарго для морского судоходства Израиля.

Боевики отметили, что теперь считают любые перемещения судов своего противника законными военными целями для собственных вооруженных сил. Такое решение создает прямую угрозу ключевому обходному маршруту, ведущему к стратегически важному Ормузскому проливу.

Угроза региональной безопасности

Новое обострение ситуации происходит на фоне войны с участием Ирана, которая длится уже четвертый месяц. Вспышки боевых действий в регионе ставят под угрозу срыва хрупкое перемирие и существенно усложняют переговоры по подписанию предстоящего мирного соглашения.

Из-за конфликта Ормузская морская магистраль оказалась на грани полного закрытия. Такая ситуация заставляет ведущих экспортеров Ближнего Востока экстренно искать альтернативные логистические пути поставки товаров на мировые рынки.

Хуситы начали систематические нападения на корабле еще в 2023 году, сразу после начала военной операции Израиля в секторе Газа. Боевики атаковали суда, которые, по их мнению, имели хоть какую-то связь с происхождением или капиталом Израиля.

Под удары попало большое количество гражданских судов, а некоторые международные перевозчики подвергались нападениям вообще ошибочно. В итоге движение по этому когда-то оживленному водному пути фактически прекратилось.

Риски для нефтяного экспорта

До сих пор йеменские хуситы преимущественно держались в стороне от непосредственного военного противостояния между США, Израилем и Ираном. Несмотря на это, лидеры группировки неоднократно выступали с предупреждениями о готовности полностью закрыть пролив Баб-эль-Мандеб.

Этот узкий и стратегический водный путь напрямую соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном.

Возобновление агрессивных действий и запуск новых атак в этом районе способны парализовать экспорт из западного порта Янбу в Саудовской Аравии, где за последние три месяца уже остановилось значительное количество нефтяных танкеров, ожидающих загрузки саудовской сырой нефти.

Напомним, коммерческое судоходство через Ормузский пролив, один из важнейших морских торговых маршрутов мира, почти прекратилось. На фоне затягивания переговоров между США и Ираном количество проходов судов резко сократилось, а американские военные уже перенаправили более сотни коммерческих кораблей.