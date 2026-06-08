Хусити заборонили рух ізраїльських кораблів у Червоному морі: під загрозою експорт нафти

Підтримуване Іраном бойове угруповання хуситів, яке контролює значну частину території Ємену, оголосило про введення повної заборони на перебування ізраїльських кораблів у акваторії Червоного моря.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

У своїй офіційній заяві, оприлюдненій у понеділок, представники групи наголосили на впровадженні абсолютного ембарго для морського судноплавства Ізраїлю.

Бойовики зазначили, що відтепер вважають будь-які переміщення суден свого супротивника законними військовими цілями для власних збройних сил. Таке рішення створює пряму загрозу для ключового обхідного маршруту, який веде до стратегічно важливої Ормузької протоки.

Загроза для регіональної безпеки

Нове загострення ситуації відбувається на тлі війни за участю Ірану, яка триває вже четвертий місяць. Спалахи бойових дій у регіоні ставлять під загрозу зриву крихке перемир'я та суттєво ускладнюють переговори щодо підписання майбутньої мирної угоди.

Наразі через конфлікт Ормузька морська магістраль опинилася на межі повного закриття. Така ситуація змушує провідних експортерів Близького Сходу екстрено шукати альтернативні логістичні шляхи для постачання товарів на світові ринки.

Хусити розпочали систематичні напади на кораблі ще у 2023 році, одразу після початку військової операції Ізраїлю в Секторі Гази. Бойовики атакували судна, які, на їхню думку, мали бодай якийсь зв'язок із походженням або капіталом Ізраїлю.

Під удари потрапила велика кількість цивільних суден, а деякі міжнародні перевізники зазнавали нападів взагалі помилково. У підсумку рух цим колись жвавим водним шляхом фактично припинився.

Ризики для нафтового експорту

Досі єменські хусити переважно трималися осторонь від безпосереднього військового протистояння між США, Ізраїлем та Іраном. Попри це, лідери угруповання неодноразово виступали з попередженнями про готовність повністю закрити протоку Баб-ель-Мандеб.

Цей вузький і стратегічний водний шлях безпосередньо з'єднує Червоне море з Аденською затокою та Індійським океаном.

Поновлення агресивних дій та запуск нових атак у цьому районі здатні паралізувати експорт із західного порту Янбу в Саудівській Аравії, де за останні три місяці вже зупинилася значна кількість нафтових танкерів, що очікують на завантаження саудівської сирої нафти.

Нагадаємо, комерційне судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших морських торговельних маршрутів світу, майже припинилося. На тлі затягування переговорів між США та Іраном кількість проходів суден різко скоротилася, а американські військові вже перенаправили понад сотню комерційних кораблів.