Світові запаси нафти впали до критичного мінімуму: експерти попереджають про стрибок цін

Світові запаси нафти впали до небезпечно низького рівня. Керівники галузі та аналітики попереджають, що найближчими тижнями може статися новий ціновий шок, здатний дестабілізувати фінансові ринки.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Старший віцепрезидент Exxon Mobil Ніл Чепмен наголошує, що у разі подальшого скорочення резервів ціна нафти бренду Brent може стрімко зрости до 150 або 160 доларів за барель.

Переломний момент на ринку може настати вже наприкінці червня, коли сезонний літній попит досягне свого піку.

Рекордне падіння резервів США

Протягом чотирьох місяців війни з Іраном ціни на нафту частково стримувалися за рахунок вивільнення стратегічних резервів. Ф'ючерси торгувалися нижче 100 доларів за барель, незважаючи на закриття протоки.

Проте запаси сирої нафти в США падають вісім тижнів поспіль. Вони впали до найнижчого показника з лютого 2024 року. Білий дім наразі вивільняє значні обсяги нафти у межах координованих зусиль Міжнародного енергетичного агентства.

Ситуацію тимчасово пом’якшило також падіння китайського морського імпорту сировини до десятирічного мінімуму. Проте нафтотрейдери зазначають, що ризик другого цінового шоку через вичерпання захисних буферів є цілком реальним.

Економічні наслідки для глобального ринку

Аналітики JPMorgan прогнозують швидке зростання цін у другій половині червня, якщо пропускна здатність Ормузької протоки не нормалізується.

Експерти вважають цей логістичний маршрут постійним геополітичним вузьким пунктом, через що повернення до довоєнних цін нижче 70 доларів виглядає малоймовірним. Вплив кризи буде нерівномірним.

Європа та Азія залишаються найбільш вразливими до енергетичної інфляції. Для США, які є чистим експортером, дорожча нафта стане скромним зустрічним вітром.

За оцінками Vanguard, якщо ціна нафти утримається на рівні 120 доларів протягом року, зростання американської економіки сповільниться на 0,4 процентного пункту. Вплив на домогосподарства залежатиме від тривалості високих цін, які поступово вичерпуватимуть фінансові буфери споживачів.

Нагадаємо, Саудівська Аравія у липні, ймовірно, знизить офіційні ціни продажу (OSP) на сиру нафту для азіатських споживачів другий місяць поспіль. Головною причиною такого кроку стало помітне зниження спотових премій через млявий попит, який нівелював навіть фактор перебоїв із постачанням палива, спричинених геополітичною напруженістю на Близькому Сході.