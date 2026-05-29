Саудівська Аравія знижує ціни на нафту для Азії: що відбувається на світовому ринку

нафта
Саудівська Аравія знижує ціни на нафту для Азії / Depositphotos

Саудівська Аравія у липні, ймовірно, знизить офіційні ціни продажу (OSP) на сиру нафту для азіатських споживачів другий місяць поспіль. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Головною причиною такого кроку стало помітне зниження спотових премій через млявий попит, який нівелював навіть фактор перебоїв із постачанням палива, спричинених геополітичною напруженістю на Близькому Сході.

На скільки здешевшає арабська нафта

За даними галузевих джерел Reuters, липнева вартість флагманської нафти марки Arab Light може опуститися до премії в розмірі від 7,50 до 12,50 долара за барель відносно середніх котирувань ринків Дубаю та Оману.

Такий прогноз означає зниження ціни на 3–8 доларів за барель порівняно з червневими показниками. Очікуване просідання вартості відбувається на тлі падіння цін та пасивних торгів на спотовому ринку, які зафіксували у травні.

Зокрема, премія готівкової ціни в Дубаї до свопів на початку цього місяця в середньому становила 8,90 долара за барель, тоді як у квітні цей показник тримався на рівні 13,92 долара. Аналогічну тенденцію до зниження продемонстрували і спотові премії в Омані.

Вплив війни на Близькому Сході

У березні премія Дубая злітала до рекордно високого рівня понад 60 доларів за барель через американо-ізраїльську війну за участю Ірану, яка заблокувала регулярне судноплавство через стратегічну Ормузьку протоку. Згодом напруженість спала, а світові премії на сиру нафту пішли вниз.

Це зумовлено тим, що нафтопереробні заводи Китаю суттєво скоротили обсяги переробки сировини та зменшили імпорт. Паралельно з цим США наростили експорт нафти та палива на світові ринки, щоб оперативно компенсувати дефіцит близькосхідного ресурсу.

Державна компанія Saudi Aramco наразі змушена використовувати для експорту нафти Arab Light порт Янбу на Червоному морі, оскільки воєнні дії досі суттєво обмежують безпечний трафік через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, у березні Saudi Aramco відновив работу завода Ras Tanura. Найбільший НПЗ потужністю 550 тисяч барелів був закритий після удару іранського дрона 2 березня.

Автор:
Тетяна Бесараб