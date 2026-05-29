Саудовская Аравия снижает цены на нефть для Азии: что происходит на мировом рынке

Саудовская Аравия в июле, по всей вероятности, снизит официальные цены продажи (OSP) на сырую нефть для азиатских потребителей второй месяц подряд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Главной причиной такого шага стало заметное снижение спотовых премий из-за вялого спроса, который нивелировал даже фактор перебоев с поставкой топлива, вызванных геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

По данным отраслевых источников Reuters, июльская стоимость флагманской нефти марки Arab Light может опуститься до премии в размере от 7,50 до 12,50 доллара за баррель по отношению к средним котировкам рынков Дубая и Омана.

Такой прогноз означает снижение цены на 3–8 долларов за баррель по сравнению с июньскими показателями. Ожидаемое проседание стоимости происходит на фоне падения цен и пассивных торгов на спотовом рынке, зафиксированных в мае.

В частности, премия наличной цены в Дубае к свопам в начале этого месяца в среднем составляла 8,90 доллара за баррель, в то время как в апреле этот показатель держался на уровне 13,92 доллара. Аналогичную тенденцию к понижению продемонстрировали и спотовые премии в Омане.

В марте премия Дубая слетала до рекордно высокого уровня более 60 долларов за баррель из-за американо-израильской войны с участием Ирана, которая заблокировала регулярное судоходство через стратегический Ормузский пролив. Впоследствии напряженность спала, а мировые премии на сырую нефть пошли вниз.

Это обусловлено тем, что нефтеперерабатывающие заводы Китая существенно сократили объемы переработки сырья и снизили импорт. Параллельно с этим США увеличили экспорт нефти и топлива на мировые рынки, чтобы оперативно компенсировать дефицит ближневосточного ресурса.

Государственная компания Saudi Aramco вынуждена использовать для экспорта нефти Arab Light порт Янбу на Красном море, поскольку военные действия до сих пор существенно ограничивают безопасный трафик через Ормузский пролив.

Напомним, в марте Saudi Aramco возобновил работу завода Ras Tanura. Крупнейший НПЗ мощностью 550 тысяч баррелей был закрыт после удара иранского дрона 2 марта.