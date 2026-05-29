Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Наличный курс:

USD

44,23

44,12

EUR

51,79

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Honda отзывает в США почти 100 тысяч автомобилей из-за технического дефекта

Honda
Honda отзывает в США почти 100 тысяч автомобилей из-за технического дефекта / Unsplash

Японский автопроизводитель Honda Motor объявил о масштабном отзыве транспортных средств на рынке Соединенных Штатов Америки. Сервисная кампания охватывает около 99 тысяч машин и связана с выявленным техническим дефектом в системе подушек безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В общей сложности под бесплатную программу ремонта и замены компонентов подпадают 98 892 автомобиля. По данным профильного регулятора потенциальная опасность зафиксирована в некоторых партиях моделей Honda Acura TLX, Accord Hybrid, а также в классических седанах Accord 2022 года выпуска.

В чем суть дефекта и как его будут устранять

Инженеры по безопасности обнаружили серьезную проблему, которая кроется в элементах интерьера пассажирской части салона.

Детали технического сбоя и меры предосторожности:

  • Неисправность датчика: проблема возникает в электронном датчике веса переднего пассажирского сиденья. С течением времени этот узел может треснуть, что приводит к короткому замыканию в бортовой сети.
  • Угроза для детей: за замыкания система безопасности автомобиля теряет способность адекватно оценивать вес пассажира. Как следствие, передние подушки могут самовольно и незапланированно сработать даже тогда, когда на сидении находится маленький ребенок или младенец в детском автокресле, для которых такое развертывание аэрбега по умолчанию должно быть заблокировано.
  • Путь решения: американский регулятор NHTSA заверил, что в рамках сервисной кампании официальные дилеры Honda проведут диагностику и полностью заменят бракованные датчики веса сидений абсолютно бесплатно для владельцев авто.

Напомним, Honda получила первый годовой ущерб за 70 лет и отменила цели по электрокарам. Компания завершила финансовый год с чистым операционным убытком в $2,63 млрд после списания более 9 миллиардов долларов из-за неудачной реструктуризации своего электрического подразделения, что заставило менеджмент закрыть канадские инвестиционные проекты и официально отказаться от планов полного отказа от двигателей внутреннего сгорания.

Автор:
Максим Кольц