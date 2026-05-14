Honda получила первый годовой убыток за 70 лет и отменила цели по электрокарам

Honda получила первый годовой ущерб за 70 лет и отменила цели по электрокарам / Unsplash

Японский автопроизводитель Honda Motor отчитывается о своем первом годовом убытке за почти семьдесят лет пребывания на фондовом рынке. Причиной финансового краха стали расходы более чем в 9 миллиардов долларов на реструктуризацию электромобильного бизнеса, из-за чего компания была вынуждена отказаться от амбициозных планов по полному переходу на электрокары.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Худший финансовый отчет с момента выхода компании на биржу в 1957 году подчеркивает высокие риски агрессивных ставок на электромобили при более слабом спросе, чем ожидалось. По результатам финансового года, завершившегося в марте, операционный убыток Honda составил 414,3 млрд иен ($2,63 млрд) против 1,2 трлн иен прибыли годом ранее.

Изменение стратегии и закрытие проектов

Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе объявил о радикальном пересмотре планов развития компании:

  • Отмена целей: компания отказывается от цели достичь 20% доли электрокаров в продажах к 2030 году и полного перехода на электрические или водородные автомобили к 2040 году.
  • Заморозка инвестиций: Honda на неопределенный срок приостанавливает свой проект в Канаде стоимостью 11 миллиардов долларов, который должен стать крупнейшей инвестицией фирмы в этой стране.
  • Масштабы потерь: общий ущерб, связанный с EV-сектором, достиг 1,45 трлн иен, а в текущем году компания ожидает дополнительные расходы в 500 млрд иен.

Несмотря на провал в автомобильном сегменте, Honda рассчитывает возвратиться к прибыльности благодаря успешному мотоциклетному бизнесу. Рекордные продажи в Индии и Бразилии помогли смягчить удар от списания активов. В то же время компания прогнозирует, что рост цен на материалы из-за конфликта на Ближнем Востоке приведет к потерям в размере 313 млрд иен в новом финансовом году.

Напомним, Honda решила снять с продажи свой новый электрокроссовер e:Ny1 в Европе. Модель, вышедшая на рынок только в 2023 году, не смогла выдержать жесткую конкуренцию и исчезла из автосалонов только после двух лет присутствия на рынке.

Автор:
Максим Кольц