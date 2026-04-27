- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Honda снимает с продажи свой новый электрокроссовер в Европе
Японский автопроизводитель Honda решил прекратить продажи своего электрического кроссовера e:Ny1 на европейском рынке. Вышедшая в 2023 году модель не выдержала конкуренции и исчезает с автосалонов только после двух лет присутствия.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Carscoops.
Главной причиной такого решения стал слабый спрос. Несмотря на то, что рынок электромобилей в Европе активно растет (в марте 2026 продажи выросли на 51%), Honda не смогла догнать лидеров сегмента, таких как Tesla, Volkswagen или Renault.
Почему модель не стала успешной
Ситуация с e:Ny1 напоминает судьбу предыдущего электрокара компании — Honda e, также снятого с производства из-за низких продаж. Основным барьером для покупателей стала высокая цена, которая не позволила кроссоверу конкурировать с более доступными аналогами.
На крупных рынках, в частности, в Германии, Польше и Испании, дилеры сейчас распродают только остатки авто 2025 года выпуска. Новые партии на 2026 год на склады уже не поступают.
Технические характеристики Honda e:Ny1:
- Мощность: 204 л.с.;
- Запас хода: до 412 км (батарея 68,8 кВт-ч);
- Динамика: разгон до 100 км/ч за 7,6 секунд;
- Максимальная скорость: 160 км/ч.
Хотя характеристики модели были вполне современными, ценовая политика бренда и давление со стороны регуляторов ЕС вынудили компанию досрочно завершить этот проект.
Напомним, в первом квартале 2026 года украинский автопарк пополнили почти 5,7 тысяч электромобилей. Больше всего таких авто покупают во Львовской области и Киеве, которые вместе с Киевской, Волынской и Днепропетровской областями стали лидерами по количеству регистраций.