Honda знімає з продажу свій новий електрокросовер у Європі

Японський автовиробник Honda вирішив припинити продажі свого електричного кросовера e:Ny1 на європейському ринку. Модель, яка вийшла у 2023 році, не витримала конкуренції та зникає з автосалонів лише після двох років присутності.

Головною причиною такого рішення став слабкий попит. Попри те, що ринок електромобілів у Європі активно зростає (у березні 2026 року продажі зросли на 51%), Honda не змогла наздогнати лідерів сегмента, таких як Tesla, Volkswagen чи Renault.

Чому модель не стала успішною

Ситуація з e:Ny1 нагадує долю попереднього електрокара компанії — Honda e, який також зняли з виробництва через низькі продажі. Основним бар'єром для покупців стала висока ціна, яка не дозволила кросоверу конкурувати з доступнішими аналогами.

На великих ринках, зокрема в Німеччині, Польщі та Іспанії, дилери зараз розпродають лише залишки авто 2025 року випуску. Нові партії на 2026 рік на склади вже не надходять.

Технічні характеристики Honda e:Ny1:

Потужність: 204 к.с.;

Запас ходу: до 412 км (батарея 68,8 кВт-год);

Динаміка: розгін до 100 км/год за 7,6 секунди;

Максимальна швидкість: 160 км/год.

Хоча характеристики моделі були цілком сучасними, цінова політика бренду та тиск з боку регуляторів ЄС змусили компанію достроково завершити цей проєкт.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тисячі електромобілів. Найбільше таких авто купують у Львівській області та місті Києві, які разом із Київською, Волинською та Дніпропетровською областями стали лідерами за кількістю реєстрацій.