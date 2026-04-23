Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Готівковий курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Названо регіони-лідери з продажу електромобілів в Україні: де купують найбільше авто

Найбільшу активність на ринку електромобілів продемонстрували Львівська область / Depositphotos

У першому кварталі 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тисячі легкових авто на електротязі. Найбільшу активність на ринку електромобілів продемонстрували Львівська область, місто Київ, Київська, Волинська та Дніпропетровська області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область, де зареєстрували 667 електромобілів. При цьому 91% із них становили вживані авто. Друге місце посів Київ із показником 656 машин, з яких 56% були з пробігом. На третьому місці Київська область — 502 електрокари, де частка вживаних авто сягнула 69%.

До п’ятірки також увійшли Волинська область із 443 реєстраціями, де 96% становили вживані машини, та Дніпропетровська область із 378 електромобілями, з яких 68% були імпортованими авто з пробігом.

Серед нових електромобілів найбільшу популярність здобули моделі китайського бренду BYD. На Львівщині та Волині найчастіше реєстрували BYD Sea Lion 06. У Київській та Дніпропетровській областях лідером став BYD Leopard 3, а в столиці найпопулярнішим новим електрокаром був BYD Yuan Up.

У сегменті вживаних авто, ввезених з-за кордону, переважали моделі Tesla. На Львівщині та Київщині найчастіше обирали Tesla Model 3. У Києві та Дніпропетровській області першість отримала Tesla Model Y. На Волині найпопулярнішим уживаним електрокаром залишився Nissan Leaf.

Статистика свідчить, що український ринок електромобілів і надалі зростає, а основний попит поки що формують доступні вживані авто з-за кордону.

Детальніше про те, чи готовий український авторинок до китайської експансії, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Тетяна Гойденко