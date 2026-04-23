Названо регіони-лідери з продажу електромобілів в Україні: де купують найбільше авто

У першому кварталі 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тисячі легкових авто на електротязі. Найбільшу активність на ринку електромобілів продемонстрували Львівська область, місто Київ, Київська, Волинська та Дніпропетровська області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область, де зареєстрували 667 електромобілів. При цьому 91% із них становили вживані авто. Друге місце посів Київ із показником 656 машин, з яких 56% були з пробігом. На третьому місці Київська область — 502 електрокари, де частка вживаних авто сягнула 69%.

До п’ятірки також увійшли Волинська область із 443 реєстраціями, де 96% становили вживані машини, та Дніпропетровська область із 378 електромобілями, з яких 68% були імпортованими авто з пробігом.

Серед нових електромобілів найбільшу популярність здобули моделі китайського бренду BYD. На Львівщині та Волині найчастіше реєстрували BYD Sea Lion 06. У Київській та Дніпропетровській областях лідером став BYD Leopard 3, а в столиці найпопулярнішим новим електрокаром був BYD Yuan Up.

У сегменті вживаних авто, ввезених з-за кордону, переважали моделі Tesla. На Львівщині та Київщині найчастіше обирали Tesla Model 3. У Києві та Дніпропетровській області першість отримала Tesla Model Y. На Волині найпопулярнішим уживаним електрокаром залишився Nissan Leaf.

Статистика свідчить, що український ринок електромобілів і надалі зростає, а основний попит поки що формують доступні вживані авто з-за кордону.

